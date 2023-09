Volvo Cars ukončí výrobu zbývajících dieselových modelů

Stockholm - Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars do začátku příštího roku ukončí výrobu všech zbývajících modelů s dieselovými motory. Dál bude vyrábět už jen plně elektrická auta, jak avizovala dříve. Firma o tom dnes informovala na svém webu u příležitosti jednání Climate Week, které se od roku 2009 každoročně koná v New Yorku souběžně se zasedáním Valného shromáždění OSN. Automobilka už před dvěma lety oznámila, že do roku 2030 přejde na plně elektrický pohon.

"Za několik měsíců bude vyroben poslední vůz Volvo s naftovým motorem, čímž se Volvo Cars stane jedním z prvních původně tradičních výrobců automobilů, kteří tento krok učiní," uvedla firma.

Zatímco ještě v roce 2019 tvořily většinu aut Volvo prodávaných v Evropě vozy s dieselovým motorem, loni to bylo pouze 8,9 procenta. Letos v srpnu činily plně elektrické nebo hybridní modely 33 procent prodaných aut Volvo. Společnost neupřesnila, kolik ze zbývajících 67 procent prodaných vozidel mělo dieselový a kolik benzinový motor.

Prodej dieselových modelů v Evropě od skandálu německé automobilky Volkswagen ohledně podvodů s emisemi rychle klesá. Automobilky postupně snižují počet dieselových aut ve svých modelových řadách. V roce 2015 tvořila dieselová auta více než polovinu nových automobilů v Evropě, zatímco letos v červenci jejich podíl činil přes 14 procent.

Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely, která firmu koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Předloni firma Volvo Cars uvedla své akcie na stockholmskou burzu.