Volný u soudu odmítl obžalobu ze šíření poplašné zprávy kvůli ivermektinu

Praha - Bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok) dnes u soudu odmítl obžalobu ze šíření poplašné zprávy o léku ivermektin. Uvedl, že dostal informace o diskreditační kampani proti přípravku, kvůli které mohou lidé i zemřít. Odmítl se však vyjádřit k tomu, zda takové zprávy následně zveřejnil na sociálních sítích. Za šíření poplašné zprávy hrozí v základní sazbě až dva roky vězení. Při spáchání činu prostřednictvím hromadného informačního prostředku se sazba zvyšuje až na tři roky.

Obžaloba viní Volného z toho, že v březnu loňského roku na facebooku a twitteru napsal, že se chystá spiknutí, jehož cílem je znevěrohodnění léku a budou při něm zabiti lidé. "Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," uvedl. Následně svá tvrzení ještě rozvinul ve videích, kde tvrdil, že jsou do antikampaně zapojení zkorumpovaní lékaři. Vládu označil za vládu vrahů. Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, v Česku není registrovaný. Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19.

Volný s obžalobou nesouhlasí. "Je to další důkaz o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy," prohlásil. Informace o antikampani mu podle jeho výpovědi poskytl člověk, kterého považuje za blízkého a je spojen s tajnými službami. Nemůže proto prozradit jeho jméno. Podával kvůli tomu i trestní oznámení, v němž na informace upozorňoval. Někdejší poslanec ale nechtěl uvést, jestli to napsal i na sociální sítě. Odkázal se na to, že nechce způsobit stíhání osobám blízkým.

"Odmítám, že bych v jednom jediném člověku vyvolal obavy, že si doma nemá vzít ivermektin, protože by jeho smrt mohla být prohlášena za způsobenou ivermektinem," dodal Volný. Navíc prý vždy zdůrazňoval, že je lék velmi bezpečný. "Jednal jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," uvedl.

Volný se dostal do Sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání ke stíhání loni v květnu. Sněmovna ale o žádosti do podzimních voleb nerozhodla. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Volný poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které rovněž sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za masového vraha. Policisté případ odložili s tím, že vyjádření nebyla trestná.