Volný pohyb na veřejnosti bude omezený nejméně do konce dubna

Praha - Dosavadní omezení volného pohybu a sdružování se na veřejnosti kvůli pandemii koronaviru bude platit s přesně danými výjimkami až do ukončení nouzového stavu, který zatím platí do konce dubna. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Lidé by tedy i nadále měli vycházet ze svých domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny či léky, povoleny jsou také vycházky do přírody či městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytá nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.

Nutnost dalšího prodloužení nouzového stavu, který v zemi platí od 12. března zatím do 30. dubna, chce vláda zvážit před jeho koncem, aby měla aktuální data o epidemii nového typu koronaviru. Kabinet k tomu potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny. Vojtěch už dříve řekl, že zatím není na místě stanovovat termín, kdy nebude povinné nosit roušky, které se podle něj osvědčily v boji proti šíření nemoci covid-19.

Vláda v úterý představila plán rozvolňování restriktivních opatření. Obchody, služby nebo památky se mají otevírat a kulturní a sportovní akce obnovovat v pěti etapách - od 20. dubna do 8. června. Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Nejdřív by se už příští týden mohly konat například státnice či rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám školáků z prvního stupně základních škol 25. května. Nejméně se počítá s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Stát i v nouzovém stavu povoloval pohřby, od příštího pondělí se mohou konat také svatby, ale jen s účastí maximálně deseti lidí. Vojtěch dnes řekl, že to umožní vzít se lidem, kteří to kvůli určitým životním situacím potřebují. Svatby se omezí na obřady bez hostin, jen s oddávajícím, snoubenci, svědky a několika dalšími málo lidmi. Až od 8. června počítám vládní harmonogram s konáním větších svateb, i když "za specifických hygienických podmínek".

Ministr dnes řekl, že se v Česku podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření nemoci covid-19 a zdravotnický systém zvládá péči o nakažené pacienty včetně těžkých případů. Díky tomu může stát postupně uvolňovat plošná opatření, která od poloviny března paralyzují každodenní aktivity i ekonomiku, a zdravotnictví může začít obnovit běžnou péči o další pacienty. V zemi se podle aktuálních údajů nakazilo dohromady 6151 lidí, z toho 163 pacientů zemřelo a 676 se už vyléčilo. V nemocnicích bylo v úterý 427 lidí s covid-19, z toho 84 vyžadovalo intenzivní péči.