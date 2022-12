Volnou dvacítku v Davosu ovládli Američanka Digginsová a norští běžci na lyžích

Davos (Švýcarsko) - Závod Světového poháru běžkyň na lyžích na 20 km volně v Davosu vyhrála Američanka Jessie Digginsová a v generálce na Tour de Ski oslavila druhý triumf v sezoně. Celková vítězka seriálu z roku 2021 ve švýcarském středisku navázala na druhé místo ze sobotního sprintu. Mužům na stejné trati dominovali norští reprezentanti, kteří obsadili prvních šest míst. Vyhrál Simen Hegstad Krüger.

Jednatřicetiletá Digginsová v průběhu závodu s intervalovým startem sváděla na dálku těsný souboj s Ingvild Flugstad Östbergovou. Ještě na posledním mezičasu 1,8 km před cílem s Norkou o tři sekundy prohrávala, nakonec ji ale o 5,5 sekundy porazila a připravila ji o první výhru v SP po téměř třech letech.

Třetí skončila s odstupem 11,2 sekundy Američanka Rosie Brennanová, jež o pět desetin sekundy odsunula ze stupňů vítězů vedoucí ženu SP Tiril Udnes Wengovou z Norska.

Spolu s Krügerem se na stupních vítězů seřadili Hans Christer Holund a Sjur Röthe, kteří za krajanem zaostali o více než 20 sekund. Čtvrtý Didrik Tönseth ztratil přes 50 sekund stejně jako pátý Johannes Hösflot Klaebo. Šestý Iver Tildheim Andersen nabral už minutové manko.

S norskými běžci na mezičasech držel dlouho krok jen dvaadvacetiletý Němec Friedrich Moch, který se pohyboval na předních příčkách. V poslední čtvrtině trati ale ztratil a nakonec obsadil sedmé místo s odstupem 1:01,8 za vítězem.

Závodů v Davosu se podle plánu neúčastnila česká reprezentace. Seriál Tour de Ski odstartuje 31. prosince v jiném švýcarském středisku Val Müstair.

SP v běhu na lyžích v Davosu - 20 km volně:

Muži: 1. Krüger 42:12,3, 2. Holund -22,3, 3. Röthe -24,5, 4. Tönseth -52,0, 5. Klaebo -52,5, 6. Andersen (všichni Nor.) -1:01,6.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Golberg (Nor.) 756, 2. Klaebo 617, 3. Pellegrino (It.) 500, 4. Holund 455, 5. Musgrave (Brit.) 442, 6. Nyenget (Nor.) 426, ...10. Novák 355, 61. Černý 110, 93. Šeller 56, 133. Fellner (všichni ČR) 12.

Ženy: 1. Digginsová (USA) 48:43,2, 2. Östbergová (Nor.) -5,5, 3. Brennanová (USA) -11,2, 4. T. U. Wengová -11,7, 5. Kalvaaová (obě Nor.) -36,8, 6. Claudelová (Fr.) -38,5.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 872, 2. Digginsová 738, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 625, 4. Karlssonová (Švéd.) 588, 5. Fähndrichová (Švýc.) 561, 6. Hennigová (Něm.) 538, ...37. Beranová 180, 43. Janatová 139, 70. Antošová 72, 106. P. Nováková 8, 110. A. Nováková (všechny ČR) 6.