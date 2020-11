Volno kvůli covidu vláda nenařídí, do nemocnic vyšle více vojáků

Praha - Pracovní volno navrhované odbory kvůli šíření nemoci covid-19 vláda nařídit nemůže, ale apelovala na využívání práce z domova. Kabinet dnes naopak schválil zvýšení počtu vojáků pro pomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vláda také upraví zákon, aby umožnila nákup testů pro plošné testování v sociálních službách z veřejného pojištění. Schválila rovněž návrh novely umožňující na vysokých školách učit na dálku. Počet nově nakažených v Česku se v neděli dostal na nejnižší úroveň za čtyři týdny. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je nutné připravit řízené rozvolňování opatření.

Už v pátek a sobotu v Česku zpomalil ve srovnání s předchozím týdnem nárůst počtu případů covidu-19. V neděli pak činil jen 3608, téměř o 3000 případů méně než předešlou neděli. Méně nakažených přibylo naposledy v neděli 11. října. V neděli také klesl podíl zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů na zhruba 26,4 procenta, což je nejméně od 19. října. Statistiky podle Blatného naznačují, že opatření proti koronaviru se projevují. Není tedy důvod k jejich zpřísňování a je nutné, se spíš připravit na řízené rozvolňování. Varoval ale před unáhlenými závěry, ke kterým by mohli lidé dojít podle výkyvů ve statistikách.

Kvůli dalšímu omezení šíření nemoci a zlepšení situace v nemocnicích žádaly odbory vládu, aby na pondělí 16. listopadu stanovila pracovní volno. Návrh podpořil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), zatímco Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků či Svaz průmyslu a dopravy s tím nesouhlasily. Obávaly se, že by volno zaplatily samy firmy. Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády řekl, že rozšíření volna by bylo pozitivní, ale stát k tomu nemá pravomoc. Apeloval aspoň na lidi, aby 16. listopadu využili práce z domova a dovolených.

Nemocnice se nadále potýkají s vysokým počtem lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19. Vláda dnes rozhodla o navýšení možného počtu vojáků pro pomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních z nynějších 360 na 900, řekl ČTK vicepremiér Hamáček. Vláda limit zvýšila, protože povolený počet byl už téměř vyčerpán. Nově budou vojáci nasazeni především v páteřních nemocnicích. Nyní pomáhají podle mluvčí generálního štábu armády Magdaleny Dvořákové v 19 domovech pro seniory a 16 nemocnicích.

Nově může s péčí o pacienty s covidem-19 pomoci i záložní nemocnice na výstavišti v Brně s 300 lůžky pro pacienty s covidem-19, která byla dnes otevřena. Zatím v ní ale pacienti nebudou, protože to není třeba, řekl ČTK ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Již dříve vznikla polní nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech s 500 lůžky, která také čeká na využití v případě nedostatku lůžek v nemocnicích.

Kabinet dnes schválil kromě rozšíření vojenské pomoci i návrh novely, která umožní nákup antigenních testů z veřejného zdravotního pojištění. Bude je moci nakoupit a rozvážet přímo distributor, řekl Blatný. V pátek uvedl, že jednání o formě nákupu testů zpozdilo jejich dodání. Většina sociálních zařízení tak podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb nestihne do středy začít s nařízeným testováním klientů a pracovníků. Asociace požádala ministerstvo zdravotnictví o odklad testování, ale podle Blatného to není nutné a zařízení nebudou za pozdější start testování pokutována.

Vláda chce rovněž upravit vysokoškolský zákon, aby i v roce 2021 a dalších letech umožnil na vysokých školách dálkovou výuku nebo úpravy harmonogramu studia a podmínek přijímacích zkoušek. Na twitteru to dnes uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Návrh reaguje na pandemii covidu-19, ale mohl by být využit i v jiných mimořádných situacích. Vysoké školy to podle předsedy České konference rektorů Petra Skleničky vnímají pozitivně. Distanční vzdělávání asi potrvá do konce semestru a školy se obávají, aby tak nemusely učit i v letním semestru, řekl Sklenička ČTK.

Od 14. října jsou v Česku uzavřeny všechny školy vyjma mateřských nebo škol určených pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších nezbytných profesí. Živnostníkům, kteří kvůli péči o své děti po uzavření škol nemohou pracovat, mají pomoci peníze z programu COVID ošetřovné. Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes za první hodiny od spuštění programu evidovalo přes 3000 rozpracovaných žádostí. Příjem žádostí je otevřen do 9. prosince. Ministerstvo má na program v rozpočtu 250 milionů korun. Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci.