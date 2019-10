Volné místo v Radě ČTK obsadila bývalá novinářka Bazalová

Praha - Poslední volné místo v Radě ČTK obsadila bývalá novinářka Angelika Bazalová, kterou nominovali Piráti. Sněmovna jí dala v dnešním druhém kole tajné volby přednost před kandidátem hnutí SPD, místopředsedou spolku Akce D.O.S.T Michalem Semínem.

Bazalovou volilo 131 poslanců, ke zvolení bylo nutných 88 hlasů. Semín dostal 33 hlasů. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

V prvním kole volby poslanci zvolili do rady veřejnoprávní agentury kandidáta ANO, zastupitele Prahy 3 Davida Soukupa. Uskutečnilo se na minulé schůzi.

Sněmovna nyní vybrala členy rady za někdejšího předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž pětiletý mandát skončil 20. června. Místopředsedy rady jsou nyní Jaroslava Wenigerová (za ODS) a publicista Petr Žantovský (za ANO). Dalšími členy jsou vedle nově zvoleného Soukupa a Bazalové také Pavel Foltán (za ANO), Jana Gáborová (za SPD) a od začátku letošního května bývalá ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).

"Jsem ráda, že se na mně - jako kandidátce opoziční strany - nakonec shodli poslanci napříč politickým spektrem, že se doslova hnuly ledy a ač to původně asi málokdo čekal, Rada ČTK je konečně kompletní. Mým úkolem bude dohlížet na veřejnoprávní poslání ČTK a pečovat o její nezávislost a profesionalitu. Věřím, že mi v tomto pomůže nejen moje více než dvacetiletá zkušenost s prací v médiích, ale paradoxně možná i odstup, který jsem získala díky tomu, že se novinářské profesí už pár let nevěnuji," uvedla Bazalová v tiskové zprávě.

Volba nového předsedy rady na nadcházejícím zasedání 21. října podle místopředsedkyně Wenigerové prozatím není na programu. "Nikdo to neavizoval," řekla dnes na dotaz ČTK.

Bazalová začínala v roce 1992 jako regionální redaktorka v ostravské redakci České televize, kde působila i jako moderátorka a editorka do roku 1996. Následně v roce 1998 vyhrála výběrové řízení na redaktorku do české redakce BBC v Praze. Své působení v BBC ukončila v roce 2001 a přesunula se do České televize v Praze, kde začínala jako editorka zpráv. Později se stala hlavní editorkou večerní zpravodajské relace Událostí, po několika letech převzala vedení redakce ranního a dopoledního vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Před svým odchodem působila také jako šéfeditorka nově budované redakce Nových médií.

Soukup a Semín se o místo v Radě ČTK ucházeli už v předcházející volbě. Sněmovna v ní ale tehdy nikoho nevybrala. Pozornost budila Semínova kandidatura, vyostřila také vztahy v koalici mezi ČSSD a hnutím ANO. Pro sociální demokracii byla jeho volba nepřijatelná. Snahu zvolit Semína radním ČTK tehdy kritizovala Federace židovských obcí, vystupuje podle ní antijudaisticky. Semín reagoval, že z teologického hlediska je k židovství kritický, je ale stoupencem náboženské snášenlivosti.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

mbc mol