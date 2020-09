Volná lůžka pro covid pacienty zatím jsou, uvedly nemocnice

Praha - Kapacita lůžek, které nemocnice v ČR vyčlenily pro pacienty s koronavirem, není v současnosti naplněna a volné jsou i plicní ventilátory pro pacienty ve vážném stavu, plyne z vyjádření oslovených nemocnic. Některá zdravotnická zařízení sice covid lůžky nedisponují a nakažené předávají dál, ale nemocnice jsou na to připraveny. V případě nutnosti jsou schopny vyčlenit více potřebných lůžek. Podle některých v podstatě jediným limitujícím faktorem je personál. Když bude chybět, nebude mít lůžka kdo obsluhovat.

Speciální lůžka pro pacienty s covidem-19 nemá například Masarykův onkologický ústav v Brně. Pokud by tyto pacienty měl, předá je fakultní nebo svatoanenské nemocnici v Brně. "V případě, že budou jejich kapacity naplněny, musíme se o pacienty postarat, ale za cenu omezení stávajícího provozu," sdělil ČTK mluvčí ústavu Pavel Kachlík.

Fakultní nemocnice Brno má podle mluvčího Pavla Žáry 21 volných lůžek pro koronavirové pacienty a 73 plicních ventilací. Svatoanenská nemocnice má pro pacienty s covidem, kteří se léčí s něčím jiným, 21 lůžek ve standardním režimu a s rozvodem kyslík, tři jsou nyní obsazena. Podle krizového plánu může přidat dalších 20 lůžek, řekla mluvčí Dana Lipovská.

Naopak Nemocnice Boskovice rezervy nemá, z deseti lůžek pro pacienty s koronavirem nemá volné ani jedno. "Nemáme infekční oddělení a z ostatních oddělení víc neposkytneme z personálních důvodů," sdělil jednatel Dan Štěpánský.

V Libereckém a Ústeckém kraji je pro příjem pacientů s covidem vyčleněno po jedné nemocnici. Liberecká nemocnice má nyní osm takových pacientů, ale podle mluvčího Václava Řičáře jich může mít až 25 na infekčním oddělení, dalších devět na ARO a 17 na jednotkách intenzivní péče. Ve vybavení nemocnice je i 61 plicních ventilátorů. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je pro tyto pacienty 30 standardních lůžek, která jsou obsazena ze dvou třetin, a ze 17 lůžek intenzivní péče je volná polovina, řekl ČTK Petr Fiala, ředitel Krajské zdravotní, pod niž ústecká nemocnice patří. Doplnil, že v případě potřeby jsou připravena lůžka v dalších nemocnicích.

Královéhradecký kraj ve svých nemocnicích vyčlenil pro nakažené 20 lůžek, z toho sedm v Náchodě, pět v Trutnově, dvě ve Dvoře Králové nad Labem a šest v Jičíně. V pondělí v nich leželo pět pacientů s covidem. Další třicítku lůžek má pro pozitivní Fakultní nemocnice Hradec Králové. V případě potřeby uvolní další desítky lůžek, řekli ČTK zástupci hradecké FN.

Navýšit počet covidových lůžek je připravena i Karlovarská krajská nemocnice, která využívá systém sdílené kapacity. Mluvčí Vladislav Podracký uvedl, že vedle infekčního oddělení s 20 lůžky používá lůžka oddělení ORL pro pacienty, u kterých je podezření na covid-19. "Připravuje se také dohoda s dalšími nemocnicemi v kraji, kde by v případě potřeby mohla vzniknout lůžka pro covidové pacienty s nižší závažností onemocnění tak, aby resuscitační lůžka v karlovarské nemocnici sloužila pro nejtěžší případy," doplnil Podracký. Problémem by podle něj bylo jen to, kdyby chyběl personál.

Ve středočeských nemocnicích je pro pacienty s koronaviem vymezená kapacita 139 lůžek a nemocnice mají plány, jak postupovat, kdyby nestačila, uvedla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nyní je v nemocnicích na 50 nakažených, více než polovina v krajských zařízeních.

Českobudějovická nemocnice má pro covidové pacienty 30 lůžek na infekčním oddělení a dalších 30 může uvolnit. Podobným počtem disponuje i táborská nemocnice. Lůžek pro umělou plicní ventilaci mohou nemocnice v kraji aktivovat až 82 a plicních ventilátorů mají kolem 110. Na některých covidových lůžcích zatím leží pacienti s jinými nemocemi. ČTK to dnes řekly předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová a hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Na Vysočině mají pro pacienty s covidem vyčleněno zhruba po 20 lůžkách nemocnice v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči, plus o několik pacientů mohou pečovat na ARO nebo infekční intenzivní jednotce. Hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD) už dřív řekl, že v kraji bude pro pozitivní pacienty vyhrazeno minimálně 60 lůžek. V pěti krajských nemocnicích je podle něj 100 plicních ventilací.

V Olomouckém kraji podle mluvčí šumperské nemocnice Hany Hanke nyní přijímá pacienty s covidem infekční oddělení v Prostějově a Fakultní nemocnice Olomouc. Pokud by jejich lůžka nestačila, je připravena se postarat o pacienty Nemocnice Šumperk. Nyní může pro ně vyčlenit šest lůžek. "Co se týče lůžek s kyslíkem, plicních ventilací či přístrojů EMCO je tento typ péče v rámci Olomouckého kraje po dohodě s řediteli nemocnic zatím výhradně v dikci Nemocnice Prostějov a FN Olomouc," dodala Hanke.