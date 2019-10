Volkswagen zatím odkládá rozhodnutí o továrně v Turecku

Frankfurt - Automobilový koncern Volkswagen zatím odkládá konečné rozhodnutí o výstavbě továrny v Turecku. Důvodem je mezinárodní kritika vojenských operací, které Ankara provádí v Sýrii, a také obavy z případného dopadu na pověst firmy. Uvedl to dnes mluvčí společnosti. V továrně se mají vyrábět i vozy Škoda.

"Situaci pečlivě sledujeme a s obavami se díváme na současný vývoj," prohlásil mluvčí.

Na začátku měsíce Volkswagen oficiálně založil dceřinou společnost v Turecku, v západní provincii Manisa. Firma současně uvedla, že je v závěrečné fázi jednání o výstavbě továrny, konečné rozhodnutí ale ještě nepadlo.

Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli prohlásila, že tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi řekla, že musí útok zastavit. Jinak podle ní hrozí humanitární krize.

Země Evropské unie se v pondělí dohodly na omezení vývozu zbraní do Turecka. Americký prezident Donald Trump uvalil na Turecko sankce, uvedla agentura Reuters.

O výstavbě nového závodu se mluví od loňského listopadu, kdy Volkswagen představil nový pětiletý plán zaměřený na výrobu elektrických aut. Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier v září na frankfurtském autosalonu uvedl, že konečné rozhodnutí o novém evropském výrobním závodě koncernu by mělo padnout do konce roku a že koncern stále vybírá ze dvou zemí. Podle zdrojů měly být těmito zeměmi Turecko a Bulharsko.

Podle dřívějších informací zdrojů by nová továrna měla ročně vyrábět 300.000 aut na export do východní Evropy. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,7 miliardy Kč) a zaměstnat skoro 4000 lidí. Výstavba by mohla začít koncem příštího roku, výroba by mohla být zahájena v roce 2022.