Volkswagen začíná odhalovat elektrický sedan

Po době, kdy automobilky představovaly elektromobily téměř výhradně s karosérií SUV, přichází zřejmě éra elektrických sedanů. Už dva má ve své nabídce Mercedes-Benz, nyní se v rychlém sledu začínají objevovat informace o podobně tvarovaných modelech s logy značek Hyundai a Volkswagen. Zatímco korejská automobilka zatím zveřejňuje jen velmi neurčité skici, Volkswagen nabízí o něco konkrétnější obrázky.

Model s označením ID.Aero je momentálně určený jen pro čínský trh. Podle informací redakce Autonaelektřinu.cz se však vůz, který je velmi podobný právě odtajněné studii, dostane zanedlouho také do Evropy. Zde zřejmě bude mít označení ID.6.

Podle tiskové zprávy Volkswagenu je také tento vůz zkonstruovaný na základě platformy MEB. To by znamenalo, že varianta s největší použitou baterií bude atakovat dojezd šest set kilometrů na jedno nabití. To také díky aerodynamicky tvarované přídi a speciální podobě střechy.

Digitální světová premiéra verze pro Čínu se představí v pondělí 27. června. Na trh se pak tento automobil dostane ve druhé polovině příštího roku.

Evropské provedení se ukáže během příštího roku. To se bude vyrábět v německém Emdenu. Z montážních linek tohoto závodu Volkswagenu pak budou sjíždět také exempláře určené pro severoamerické trhy.

