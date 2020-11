Volkswagen vynaloží na výrobu modelů Superb a Passat 500 mil. eur

Bratislava - Koncern Volkswagen investuje přibližně 500 milionů eur (13,2 miliardy korun) ve své továrně v Bratislavě do ohlášené výroby nové generace modelů Škoda Superb a Volkswagen Passat. Oznámila to slovenská divize automobilky poté, co přesun produkce zmíněných značek na Slovensko v pátek potvrdila dozorčí rada Volkswagenu.

Výroba vozidel Škoda Superb a Volkswagen Passat, která začne na Slovensku v roce 2023, si nevyžádá rozšíření bratislavské továrny Volkswagenu. Značnou část zmíněných investic podnik použije na úpravu linek v lakovně a na dodatečné technologie.

"Nevytváříme nové výrobní kapacity. Továrna zůstane na svých původních kapacitách," řekl na dotaz ČTK předseda představenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Celkově Volkswagen v příštím období investuje na Slovensku podle Grünberga zhruba miliardu eur (26,5 miliardy korun). Kromě investic do výroby vozů Škoda Superb a Volkswagen Passat vynaloží další peníze do jiných modelů.

Z výrobních linek továrny Volkswagenu v Bratislavě v současnosti sjíždějí hlavně sportovně-užitková vozidla (SUV) a také malá městská auta včetně elektrických vozů Škoda Citigo. Loni Volkswagen na Slovensku vyrobil 377.750 vozidel, více než dvě třetiny z toho tvořily SUV Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne. Letos v říjnu továrna spustila výrobu SUV Škoda Karoq. Volkswagen od svého vstupu na Slovensko v roce 1991 investoval v zemi dosud přes 4,5 miliardy eur (119 miliard korun).

Slovenský ministr financí Eduard Heger uvítal novou investici Volkswagenu, který má na Slovensku zhruba 12.000 pracovníků. Řadí se tak k největším zaměstnavatelům v zemi, byť loni snížil počet zaměstnanců asi o 3000. "Volkswagen je průkopníkem automobilového průmyslu na Slovensku, byla to první zahraniční investice na západě země," uvedl Heger na tiskové konferenci v továrně Volkswagenu.

Slovenská vláda ještě v létě slíbila podpořit investici Volkswagenu, stejně jako výstavbu nájemních bytů i v okolí bratislavské továrny automobilky.

Volkswagen je jednou ze čtyř automobilek, která montuje vozidla v zemi pod Tatrami. Automobilový průmysl byl v době ekonomického růstu před propuknutím pandemie nemoci covid-19 hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které si loni v přepočtu na obyvatele udrželo pozici největšího výrobce automobilů.

O přesunu výroby vozů Superb se spekulovalo už v letech 2017 a 2018. Koncern Volkswagen pak rozhodl, že výrobu aut rodiny Passat, do které patří i Superb, přesune do Kvasin na Rychnovsku. Následně se mluvilo o tom, že Superb a Passat se budou vyrábět ve zcela nové továrně koncernu v Turecku. Od těchto plánů ale nakonec Volkswagen ustoupil.