Volkswagen slaví deset let od představení jeho prvních elektromobilů

Již deset let uplyne od od autosalonu IAA ve Frankfurtu, na kterém se odehrály premiéry hned dvou elektromobilů s logem značky Volkswagen. Kromě vozu e-Golf se tam veřejnosti poprvé ukázal také e-Up!

Tehdy se jednalo o modely, které technici přetvořili z klasických verzí využívajících ke svému pohonu klasické spalovací motory.

To je samozřejmě v mnoha ohledech limitovalo. Například kapacita baterie e-Golfu byla pouze 24,2 kWh, což umožňovalo normovaný dojezd 190 kilometrů. E-Up! Měl baterii ještě menší. Bylo do ní možné nabít 18,7 kWh, což zajistilo dojezd do vzdálenosti 160 kilometrů. Posléze se kapacity baterií v obou vozech vylepšovaly a konkrétně e-Up! se díky tomu může nabízet na některých trzích dosud.

Přesto ale současné typy elektromobilů Volkswagenu, které jsou všechny zkonstruované na základně speciální platformy MEB, nabízejí mnohem lepší parametry v oblastech dojezdu i výkonů pohonné soustavy. Například ID.3., který je vlastně elektrickou alternativou ke klasickému Golfu, může mít ve svých útrobách zabudovánu baterii s kapacitou až 77, díky čemuž lze na jedno nabití překonat vzdálenost 556 kilometrů. I dynamika je v případě ID.3 výrazně lepší. E-Golf zvládl rozjezd z nuly na stokilometrovou rychlost nejlépe za 10,4 sekundy, ID.3 je o více než tři sekundy rychlejší.

Nyní Volkswagen kromě e-Up! nabízí bateriové elektromobily ID.3., ID.4., ID.5 a ID.Buzz. Již brzy bude v prodeji také ID.7. Nejprve s karosérií sedan a později také kombi.

Autonaelektřinu.cz