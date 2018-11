Wolfsburg - Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. V Kvasinách se v současnosti vyrábějí také modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Jejich výroba se má přesunout do nového závodu Volkswagenu, který by se měl nacházet ve východní Evropě. Jeho místo zatím nebylo vybráno. Dnes ohlášené změny jsou součástí nového koncernového pětiletého plánu, který se zaměřuje hlavně na výrobu elektromobilů v závodech v Německu.

Škoda Auto vyjádřila spokojenost s tím, že bude v ČR nadále vyrábět modely Superb. Již více než rok se spekulovalo o možném přesunu Superbu do výrobního závodu VW v Německu. Dnešní rozhodnutí Volkswagenu o přesunu výroby vozů Passat do závodu v Kvasinách zajistí dlouhodobou budoucí konkurenceschopnost obou českých výrobních závodů, řekl ČTK předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Připomněl, že už v příštím roce startuje v Kvasinách výroba prvního modelu značky Škoda s plug-in-hybridním pohonem, kterým bude Superb. Od roku 2020 pak bude Škoda v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem. "Dnes učiněná rozhodnutí tak zajišťují dlouhodobou budoucí konkurenceschopnost obou českých výrobních závodů," řekl Maier.

Rozhodnutí Volkswagenu o stavbě nového závodu ve východní Evropě nabízí podle Maiera možnost realizovat naléhavě potřebné navýšení výrobních kapacit pro modely značky Škoda. K přesunu výroby modelu Karoq do nového závodu se Maier nevyjádřil.

Volkswagen hodlá rozšířit svoji výrobní kapacitu ve východní Evropě o další závod od roku 2022. O umístnění závodu, který bude vyrábět více značek skupiny, zatím automobilka nerozhodla, pouze uvedla, že bude ve východní Evropě. Německá média již dříve spekulovala, že bude v Bulharsku nebo v Turecku.

Podle automobilového experta EY Petra Knapa znamenají změny pro Škodu z krátkodobého pohledu posílení pozice v rámci koncernu, protože závod v Kvasinách potvrdil, že je schopný vyrábět vedle Superbu limuzíny vyšší třídy, jako je Passat. "Zároveň je dobrá zpráva i to, že Škoda dostala zelenou pro vytvoření nových kapacit ve východní Evropě," podotkl. Z dlouhodobého hlediska bude pro Škodu podle Knapa výzva, jak se ve skupině uplatní v rámci nástupu výroby elektromobilů.

Volkswagen potvrdil plány na výrobu elektromobilů v německých továrnách v Cvikově, Hannoveru a Emdenu. Právě v Emdenu se nyní vyrábějí passaty. Koncern hodlá v Cvikově zahájit produkci elektromobilů již v příštím roce a v Emdenu a Hannoveru v roce 2022.

"Vzhledem k vysoké výrobní odbornosti a úrovni kvalifikace našich zaměstnanců jsou německé továrny obzvlášť vhodné pro přeměnu v závody na výrobu elektromobilů," uvedl člen představenstva Volkswagenu Oliver Blume, který má na starosti výrobu. Přechod na výrobu elektromobilů nicméně vyvolává obavy o pracovní místa. Tato výroba je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem.

Model Passat patří mezi vozy střední třídy. Volkswagen ho vyrábí od roku 1973 a v současnosti je na trhu osmá generace, ve verzi sedan a kombi. Do rodiny patří také kupé Arteon. Německá média však upozorňují, že prodej Passatu klesá. Ještě před deseti lety byl každý pátý prodaný vůz značky VW Passat, nyní je to každý desátý.

Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35.000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, nyní je to už zhruba 1,23 milionu a tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst.