Volkswagen dál počítá s budováním továren na baterie v Evropě

MPO: Jednání s koncernem VW o gigafactory pokračují

Jednání zástupců české vlády s koncernem Volkswagen o možné výstavbě továrny na baterie do elektromobilů v Líních u Plzně nadále pokračují, stejně jako technická příprava projektu. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka. Reagoval tak na informaci listu Financial Times, že koncern rozhodnutí stavět gigafactory odkládá a chce se nyní soustředit na stavbu obdobné továrny v Severní Americe. Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK sdělil, že rozhodnutí o výstavbě továrny v Americe bylo dlouhodobě plánováno a s továrnou v Evropě nesouvisí.

O tom, že bude Volkswagen potřebovat na rozhodnutí o gigafatctory více času, mluvil před týdnem i předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Důvodem je podle něj případné zohlednění změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá Evropská unie. "Česko má nyní v rámci kandidátských zemí skvělou pozici k získání gigafactory. Je ale potřeba počkat, co přinese takzvaný nový Green Deal. Koncern jej musí zhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek," uvedl Zellmer.

Podle Financial Times se nyní chce Volkswagen soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč). Volkswagen nyní vyčkává, jak bude Evropská unie reagovat na masivní podporu Washingtonu pro zelenou energetiku, která dosahuje 369 miliard dolarů (8,25 bilionu Kč). List zároveň píše, že Volkswagen i nadále počítá s výstavbou továren na baterie i v Evropě. Jsou k tomu ale podle koncernu potřeba "správné rámcové podmínky".

"Páteční rozhodnutí dozorčí rady o výstavbě továrny gigafactory bylo dlouhodobě plánované a byli jsme ujištěni, že s továrnou v Evropě nesouvisí. Společnost Volkswagen nás informovala že finální rozhodnutí o výstavbě gigafactory v Evropě, o kterou se ČR uchází, chce oznámit až poté, co bude znám postoj Evropské komise k americkému protiinflačnímu zákonu," uvedl Smolka.

Česko je pro gigafactory ve východní Evropě jedním ze čtyř kandidátů. Investice by měla dosáhnout zhruba 120 miliard korun.

Podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) by přesun výroby baterií do Severní Ameriky znamenal pro ČR zásadní ztrátu šance na rozvoj průmyslu i dalších oblastí, které na obor automotive navazují. "Jde o zásadní projekt, jehož ztráta by se Plzeňskému kraji mohla při transformaci světové ekonomiky vymstít," řekl ČTK. Pokud se rozhodnutí koncernu Volkswagen potvrdí, přišel by Plzeňský kraj podle Špotáka o uvažované investice do infrastruktury a rozvoje regionu v řádu desítek miliard korun. "Nemohu se ubránit obavám, že se nám naše chování vrátí jako bumerang. Nechat odejít silné investory do jiných částí světa, v tom se mi zdá být Evropa nepoučitelná," dodal.

"My tomu (přesunu do USA) nevěříme. Podle nás je to jenom informace pro média, řekněme pro uklidnění davů, protože v článku (Financial Times) je na konci napsáno, že jednají dál. V podstatě je to vytváření tlaku na Evropskou unii, potažmo na českou vládu," řekl ČTK Michal Švihla, zástupce leteckých škol z Líní a Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví, spolku EAGA, který chce záložní armádní letiště v Líních rozvíjet a udržet jeho fungování.

"Pokud by se ukázalo, že to je pravda, tak to jenom potvrzuje to, že celý projekt je nepřipraven, neprojednán v místě dotčeném, a pokud by to byla pravda, tak z toho mám radost," řekl ČTK plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO).