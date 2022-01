Volkswagen chce vrátit do hry model e-Up!, Škoda Citigo e  iV však už nebude

Největší evropská automobilka Volkswagen hodlá v brzké době znovu začít nabízet malý elektromobil e-up!. Podle německého zpravodajského webu Golem se tak stane v polovině února. Informaci tomuto médiu potvrdil také mluvčí Volkswagenu.

Značka tak hodlá reagovat na stoupající popularitu a odbyt malých levných elektromobilů v řadě evropských zemí. Konkrétně tak chce konkurovat modelům Renault Zoe a Dacia Spring a současně chce překlenout dobu, která zbývá do uvedení nového malého koncernového elektromobilu. Ten se do roku 2025 vyvine na základě konceptu ID Life.

Model Volkswagen e-up! v loňském roce zmizel z nabídky nejen v Německu, ale také u nás. Přitom zájem by o něj byl, jak potvrzuje mluvčí tuzemského zastoupení David Valenta. “Poslední dodávka 500 ks e-up! se vyprodala během několika dní. Máme u výrobního závodu požadavek na další kvóty, ale zatím je nemáme potvrzeny a upřímně, naše očekávání, že je dostaneme, není v tuto chvíli velké. Pokud se tak stane, přidáme e-up! zpět do nabídky,” dodal.

Magazín Golem uvedl, že pro zákazníky by měla být dostupná verze, jejíž baterie umožnuje na jedno nabití dojet do vzdálenosti 258 kilometrů. Počítá se pravděpodobně s jedinou možná výbavou, která odpovídá dříve nabízenému stupni Style Plus.

Cena bez započtení německé ekologické a inovační prémie, která činí momentál ně 9 570 eur, dosáhne 26 500 eur. V tom případě bude e-Up! Přibližně o 10 000 eur levnější než nynější nejlevnější elektrický Volkswagen, kterým je ID.3.

Přestože e-UP! Měl sourozence s logy Seatu a Škody, těch se toto “zmrtvýchvstání” netýká. Potvrdil to také mluvčí Škody Auto Pavel Jína.

Autonaelektřinu.cz