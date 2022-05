Volkswagen bude mít novou značku Scout. Jen pro Ameriku

Úzce specializovaná má být nová značka koncernu Volkswagen. Tato největší evropská automobilka hodlá totiž začít konstruovat speciální odolná elektrická SUV a pick-upy pro americký trh. Využít k tomu chce název a loga v současnosti neexistující značky Scout.

Automobilka International Harvester Scout existovala od počátku šedesátých let do roku 1980. Známá byla především svými robustními terénními vozy a pick-upy.

„Po úspěšném obratu Volkswagenu v USA nyní využíváme příležitosti k dalšímu posílení naší pozice na jednom z nejvýznamnějších růstových trhů pro elektromobily. Elektrifikace poskytuje historickou příležitost vstoupit jako koncern do vysoce atraktivního segmentu pick-upů a R-SUV, což podtrhuje naši ambici stát se relevantním hráčem na americkém trhu,“ komentoval rozhodnutí dozorčí rady koncernu VW výkonný ředitel Volkswagen AG Herbert Diess.

Nová značka má být do značné míry autonomní, její konstruktéři ovšem budou moci využívat vyvinuté technologické platformy.

První prototypy se mají představit veřejnosti již v průběhu příštího roku. V roce 2026 by pak měly být vyrobeny první kusy pro konkrétní zákazníky.

Nová značka má pomoci Volkswagenu k získání tržního podílu na americkém trhu ve výši deseti procent. Zároveň by měl přispět k navýšení ziskovosti. A to i přesto, že cena vozů značky Scout by se měla pohybovat kolem hranice 40 000 USD.

Autonaelektřinu.cz