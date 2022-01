Volkswagen a Bosch vytvoří podnik, bude pomáhat továrnám na baterie

Berlín - Automobilka Volkswagen a společnost Robert Bosch vytvoří do konce roku společný podnik. Bude dodávat systémy na výrobu baterií a pomáhat výrobcům baterií při rozšiřování a údržbě jejich výrobních závodů. Společnost Volkswagen to uvedla ve svém dnešním sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu časopisu Manager Magazine. Záměrem je podle VW učinit Evropu ve výrobě baterií soběstačnou.

"Evropa má jedinečnou šanci stát se v nadcházejících letech globálním výrobcem baterií,“ řekl člen představenstva Volkswagenu Thomas Schmall, který je ve VW odpovědný za plány na baterie. "Pracujeme na vybudování kompletního, lokalizovaného evropského dodavatelského řetězce pro e-mobilitu ´made in Europe´," dodal.

Schmall v pondělí podepsal se šéfem výroby a technologie společnosti Bosch Rolfem Najorkem memorandum o porozumění v této záležitosti, uvedl předtím Manager Magazine. Společný podnik by měl dodávat do Evropy a možná i do dalších oblastí, přičemž výrobu rozjede ve druhé polovině roku, napsal list.

Volkswagen doplnil, že plánuje do konce desetiletí postavit v Evropě celkem šest takzvaných gigafactories, které budou vyrábět články, z nichž se skládají baterie. Má to být klíčový krok v jeho snaze překonat Teslu a stát se největším prodejcem elektromobilů na světě, uvedla agentura Reuters.

První dva závody - jeden ve Švédsku a jeden v Německu - mají začít vyrábět v letech 2023 a 2025. Umístění a data zprovoznění pro zbývající čtyři zatím nebyly zveřejněny, ale uvažuje se mimo jiné o Španělsku a východní Evropě, píše Reuters.

Společný podnik Bosche a Volkswagenu by obsluhoval továrny na baterie po celé Evropě, uvádí se v prohlášení. Počet těchto továren roste pod tlakem Evropské unie, aby se stala méně závislou na dodávkách baterií z Asie.