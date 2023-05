Voliči v zemích EU budou nové europoslance vybírat od 6. do 9. června 2024

Brusel - Voliči v zemích Evropské unie budou vybírat nové europoslance od 6. do 9. června 2024. Podle švédského předsednictví Rady EU se na termínu voleb do Evropského parlamentu shodli velvyslanci členských zemí. Každý ze států si v rámci vybraného období určí vlastní den či dny, kdy půjdou voliči k urnám. V Česku by tak lidé své europoslance měli vybírat v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024.

Nové složení unijního zákonodárného sboru vyberou voliči na pět let. Obyvatelé 27 zemí bloku půjdou k volbám poprvé od chvíle, kdy unii opustila Británie. Do europarlamentních lavic by měli vybrat 705 poslanců, každá země vyšle počet zástupců odpovídající její velikosti. Česko má v současnosti 21 europoslanců. Dnešní dohodu velvyslanců na termínu voleb musí ještě formálně stvrdit zástupci vlád.

Po volbách do Evropského parlamentu budou lídři členských zemí rozhodovat o tom, kdo následujících pět let povede Evropskou komisi, tedy unijní exekutivu. Europoslanci dlouhodobě prosazují, aby v čele komise stál lídr vítězné europarlamentní kandidátky, vlády však na tento princip nechtějí přistoupit.