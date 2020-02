Voliči v Irsku rozhodují o novém složení parlamentu

Dublin - Voliči v Irsku v dnešních předčasných volbách rozhodují o novém složení parlamentu. O jejich přízeň mezi sebou soupeří Fine Gael současného premiéra Lea Varadkara, Fianna Fáil Micheála Martina a levicová Sinn Féin vedená Mary Lou McDonaldové. Irský parlament má 160 křesel, jeho předseda ale ve většině případů nehlasuje. Strana, která by chtěla vládnout samostatně, tak musí získat 80 poslanců. Podle BBC není pravděpodobné, že by se to některému z trojice uskupení podařilo.

Varadkarova Fine Gael v zemi od roku 2016 vládla, aniž by měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Varadkar rozhodl předejít pádu svého kabinetu a vypsat předčasné volby.

Hlasování se koná jen několik dnů poté, co Británie vystoupila z Evropské unie. Téma brexitu v posledních letech výrazně ovlivnil politickou debatu v Irsku, které pojí se Severním Irskem pozemní hranice.

Lidé žijící na ostrovech patřících k Irsku svůj hlas mohli odevzdat už v pátek. Jde o tradici z dob, kdy bylo třeba zajistit, aby se hlasovací urny dostaly na pevninu včas ke sčítání i v případě špatného počasí. Zákon, který by volební den v celé zemi sjednotil, nebyl do vyhlášení nynějších předčasných voleb schválen.

Dnešní hlasování potrvá do 23:00 SEČ. Sčítání hlasů začne sice až v neděli, ale ještě dnes po uzavření volebních místností by veřejnoprávní stanice RTÉ měla zveřejnit odhady výsledků.