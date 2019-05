Voliči v Česku už by měli mít lístky s adepty na europoslance

Praha - Voliči v Česku by nejpozději dnes měli dostat do poštovních schránek hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Nových průzkumů, jaké šance mají kandidující strany, hnutí nebo jejich koalice, se ale do konce hlasování nedočkají.

Modré obálky s hlasovacími lístky obsahují soupis 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které byly k eurovolbám zaregistrovány. Lidé si z nich mohou předem vybrat lístek uskupení, které chtějí volit. Na něm mohou označit kroužkem pořadové číslo u dvou kandidátů, kteří by se podle nich měli stát přednostně evropskými poslanci.

Kandidátů je podle volebního webu nyní 842, na jedno z 21 obsazovaných míst tak připadá 40 uchazečů. Dva kandidáty strany Volte Pravý Blok nebude možné zvolit - Mirko Horáčka a Petra Přistoupila. Jsou jedinými, kteří figurují v seznamu odvolaných či odstoupivších adeptů.

Zákaz zveřejňování volebních průzkumů pod hrozbou finanční sankce je stanovený zákonem. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Dosavadní průzkumy k eurovolbám se nicméně od sebe příliš nelišily.