Voliči rozhodnou o tom, kdo povládne v jejich obcích a jak se obmění Senát

Praha - Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v obcích během příštích čtyř let. V souběžném prvním kole senátních voleb hlasy voličů napoví, nakolik se obmění třetina horní komory. Nejvíce křesel v obou typech voleb obhajuje ze stran KDU-ČSL. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu, i když obhajuje dohromady 18 křesel z 27 nyní volených.

Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Ve větších městech a v senátních volbách, kde své zástupce mají parlamentní strany, se podle expertů do výsledků zřejmě promítne současná situace poznamenaná inflací a růstem cen energií kvůli protiukrajinské agresi Ruska a jeho ekonomické válce vůči Západu. Hlavně v hlavním městě by se na výsledku mohla projevit také údajná korupční kauza kolem pražského dopravního podniku. Podle opozice budou volby referendem o vládě Petra Fialy (ODS), o jejím setrvání nebo sesazení ale lidé rozhodovat nebudou.

Ze stran budou podle volebního webu nejvíce křesel zastupitelů v obcích a městských částech obhajovat lidovci. Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali 3645 zastupitelů ze zhruba 62.000. Budou bojovat o vedení tří stovek obcí podobně jako ODS, která obhajuje kolem 2600 zastupitelů včetně pěti primátorů z 26. STAN i s partnerskými Starosty pro Liberecký kraj čeká obhajoba kolem 2750 křesel zastupitelů a dvou primátorů. TOP 09 bude v komunálních volbách obhajovat 484 křesel, Piráti 258 míst včetně křesla pražského primátora.

Opoziční ANO bude usilovat o znovuobsazení 1684 křesel včetně míst šesti desítek starostů a 14 primátorů. Za SPD bylo před čtyřmi lety zvoleno 161 zastupitelů. ČSSD čeká obhajoba 1955 míst zastupitelů včetně karvinského primátora, komunisté obhajují 1470 křesel.

V senátních volbách se o znovuzvolení uchází stejně jako před dvěma lety 22 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. Patří mezi ně čtyři z pěti členů nejužšího vedení horní komory - předseda Senátu Miloš Vystrčil a místopředseda Jiří Oberfalzer (oba ODS) a místopředsedové Jiří Růžička a Jan Horník z klubu Starostů. O prodloužení mise v Senátu usilují také předsedové čtyř z pěti senátorských klubů.

Nejvíce křesel bude obhajovat lidovecká frakce, a to sedm z 12, přičemž o znovuzvolení se uchází i její předsedkyně Šárka Jelínková. Devítičlenný klub ProRegion senátorů ANO a ČSSD bude obhajovat šest křesel včetně místa předsedy Jaroslava Větrovského (dosud za ANO), který ovšem letos kandiduje za hnutí Jihočeši 2012. Šest míst včetně předsedy Petra Holečka obhajuje klub Starostů, který má nyní 24 členů. Klub ODS a TOP 09 bude obhajovat pět z 27 křesel včetně místa předsedy frakce Zdeňka Nytry (ODS) a místopředsedy Tomáše Czernina (TOP 09), klub Senátor 21 a Pirátů dvě ze sedmi míst. Místo v Senátu uvolní bývalý komunista Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). S výjimkou klubu ProRegion volby neohrozí žádný z klubů v případě letošního neúspěchu všech jeho členů.

Klub ODS a TOP 09 má s minimálně 22 senátory nejnadějnější vyhlídky na to, že zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory. Starostové mají jistých 18 členů, lidovci pět stejně jako klub Pirátů a hnutí Senátor 21. Z frakce ProRegion by bez posil zůstali tři senátoři, bez klubové příslušnosti by byl jen Pavel Fischer (nezávislí).

Do horní komory Parlamentu by se chtěli vrátit někdejší pražský senátor a herec Tomáš Töpfer, kterého koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tentokrát nominovala v Brně, nebo bývalý rychnovský senátor a právník Miroslav Antl (dříve za ČSSD, nyní za hnutí ANO) nyní kandidující na Ostravsku. Koalice Spolu v Praze nasadila kardiochirurga Jana Pirka (navržen TOP 09) a nynější radní Hanu Kordovou Marvanovou (navržena ODS).

Na Jihlavsku je kandidátkou hnutí ANO proti Vystrčilovi Jana Nagyová, dříve Mayerová, která je s šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze dotace na stavbu Čapího hnízda, a na Plzeňsku žokej Josef Váňa, který se před šesti lety neprosadil na Karlovarsku proti Janu Horníkovi (STAN). ANO vsadilo také na své primátory - pardubického Martina Charváta a ústeckého Petra Nedvědického (ANO).

K letošním kandidátům patří rovněž bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD), pražský exprimátor Tomáš Hudeček jako nezávislý či advokátka a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (NK). Senátory chtějí být bývalí poslanci KSČM Hana Aulická Jírovcová a Leo Luzar či exposlankyně a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. O premiérový úspěch v senátních volbách pro SPD se pokoušejí poslanec Jiří Kobza nebo právník Zdeněk Koudelka, který je také kandidátem Trikolory a Moravanů. Mezi nejznámější kandidáty Pirátů, kteří na rozdíl od partnerů z vládní koalice mohou v senátních volbách jen posílit, patří bývalá předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Komunální volby začnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek ve 14:00, hlasování po noční přestávce skončí v sobotu ve stejnou hodinu. Senátní finále se pak uskuteční o týden později, tedy v pátek 30. září a v sobotu 1. října. S jistotou nebude pouze na Orlickoústecku, kde po odstoupení kandidáta ODS zůstali ve hře poprvé jen dva adepti. Rozhodne se tak mezi nimi už v úvodním volebním kole.

V obecních volbách by mohlo hlasovat přes osm milionů voličů. Před čtyřmi lety mělo tuto možnost na 8,35 milionu lidí a využily ji čtyři miliony voličů, tedy 47,34 procenta. Letos mezi voliče budou patřit cizinci ze zemí EU, kteří mají v ČR trvalý či přechodný pobyt. K senátním volbám mohlo před šesti lety v obvodech, kde se bude hlasovat i letos, přijít 2,78 milionu voličů. V prvním kole tuto možnost využilo zhruba 933.000 lidí (33,5 procenta), ve druhém kole zhruba 428.000 lidí (15,4 procenta).

Hlasovat na rozdíl od jiných typů voleb v uplynulých dvou letech nebude moci na 10.000 voličů, kteří jsou v nařízené izolaci kvůli koronaviru. Vláda kvůli tomu čelila kritice, že jim hlasování neumožnila. Loni při sněmovních volbách hlasovalo z domova do přenosné volební schránky kolem 1200 voličů v karanténě kvůli koronaviru, hlasování z auta využilo 1600 voličů.

Prezident Zeman odevzdá hlas v obecních volbách

ČTK bude v pátek 23. září živě vysílat od volební místnosti v Lánech na Kladensku, kde prezident Miloš Zeman odevzdá svůj hlasovací lístek v obecních volbách. Prezident by měl hlasovat ve 14:00.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdá hlas v obecních volbách

ČTK bude v pátek 23. září živě vysílat od volební místnosti v Průhonicích, kde ve 14:00 předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdá hlas v komunálních volbách.

Premiér Petr Fiala (ODS) odevzdá hlas v obecních volbách

ČTK bude v pátek 23. září živě vysílat od volební místnosti v brněnské ZŠ Zemědělská, kde premiér a předseda ODS Petr Fiala odevzdá hlas v obecních volbách. Premiér by měl hlasovat ve 14:30.