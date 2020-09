Voliči i členové STAN preferují do koalice raději Piráty než ODS

Praha - Voliči i členové Starostů a nezávislých preferují pro sněmovní volby v příštím roce raději koalici s Piráty než s ODS. Vyplývá to z ankety a průzkumu, které si hnutí nechalo v létě zpracovat. Výsledky má k dispozici server Seznam Zprávy. STAN dostalo před prázdninami nabídky na spolupráci právě od Pirátů a občanských demokratů.

"Koalice Starostů s Piráty se jeví jako nejlepší z možných a testovaných variant, protože má největší potenciál přitáhnout nové voliče, a dosáhnout tak nejlepšího volebního výsledku," píše se podle serveru v materiálu, který dostalo vedení STAN. Předseda hnutí Vít Rakušan nechtěl výsledky komentovat. Upozornil ale, že průzkumy jsou pouze podpůrný prostředek a nakonec bude rozhodovat celostátní výbor. Širší vedení strany bude o postupu pro sněmovní volby jednat po nadcházejících krajských volbách.

V interní anketě pro koalici s Piráty hlasovalo 28 procent členů hnutí, spolupráce s ODS získala 15 procent hlasů. Nejvíce preferovanou variantou ovšem je jít do voleb samostatně, pro což se vyslovila třetina členů. Téměř čtvrtina by pak volila koalici s lidovci a TOP 09.

V průzkumu mezi voliči, který si hnutí zadalo u agentury STEM/MARK, volilo 18 procent lidí koalici s Piráty, 16 procent koalici s ODS, 12 procent koalici s TOP 09 a devět procent by volilo spolupráci s KDU-ČSL. "Jakékoliv spojenectví část nových voličů přiláká a naopak část stávajících příznivců odradí. Jde vlastně o poměr ztráty a nálezy. A v případě koalice s ODS významnou část našich voličů odrazuje její minulost," píše se podle serveru v interním materiálu.

Průzkum také ukázal velký překryv mezi voliči STAN a Pirátů. Téměř třetina voličů Pirátů má jako druhou volbu právě Starosty a nezávislé. Pro předsedu Pirátů Ivana Bartoše jsou programová blízkost a vzájemné sympatie důležité. "Naše pirátské týmy už pracují na komplexní analýze programových průniků a dalších podkladů tak, aby rozhodnutí, které nakonec svým hlasováním učiní všichni naši členové, vycházelo z kvalitních informací," řekl serveru.

Hnutí STAN se v roce 2017 dostalo do Sněmovny jen těsně, získalo 5,18 procenta hlasů. Piráti byli třetí se ziskem 10,79 procenta, ODS druhá s 11,32 procenta. Podle zářijového průzkumu STEM by nyní STAN volilo 7,5 procenta lidí, Piráty 12,8 procenta a ODS by získala 10,6 procenta. Volby by jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,4 procenta hlasů.