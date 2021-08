Volejbalový svaz bude po ČOV žádat odškodnění za covid beachvolejbalistů na OH

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem další části české výpravy sportovců na olympijské hry do Tokia.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem další části české výpravy sportovců na olympijské hry do Tokia. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Český volejbalový svaz (ČVS) bude po Českém olympijském výboru (ČOV) žádat odškodnění kvůli nakažení beachvolejbalistů koronavirem při letu speciálem na hry v Tokiu. Nejdříve vyčíslí škody, které způsobilo narušení olympijské účasti obou českých elitních párů. Ondřej Perušič po pozitivním testu ještě stihl odehrát s Davidem Schweinerem druhý a třetí zápas ve skupině, ale vypadli. Markéta Nausch Sluková, která měla pozitivní test později, do turnaje s Barborou Hermannovou nezasáhla vůbec.

Zahájení jednání o kompenzaci škod dnes schválil výbor ČVS. "Ano, cítíme se poškozeni. V tuto chvíli jsme se rozhodli, že škodu vyčíslíme. Poté budou následovat další kroky směrem k vymáhání škody. Jako odpovědný sportovní svaz a spolek spravující dotační peníze si nemůžeme dovolit, aby se kvůli nezaviněným okolnostem snížila státní podpora pro volejbal," uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Marek Pakosta.

ČOV měl podle svazu odpovědnost za bezpečnou dopravu sportovců do Tokia, která se u této skupiny nezdařila. "Je důležité, aby započala seriózní diskuze nad způsobem řešení. Jsme připraveni realizovat kroky, aby způsobené škody jak sportovcům, tak nám jako svazu byly kompenzovány. Interně jsme určili Víta Maříka, člena výboru ČVS, který připraví podklady pro maximální upřesnění částky. Samozřejmě nás budou zajímat také oficiální výsledky vyšetřování nešťastného letu. Následně se budeme snažit o mimosoudní dohodu s olympijským výborem," přiblížil Pakosta další kroky.

Škoda podle výboru vznikla ve sportovní, mediální, ekonomické a emocionální rovině. Od plážových volejbalistů se očekávaly výsledky na úrovni první desítky, mužský pár po výborných výsledcích v této sezoně patřil do širšího okruhu favoritů na medaile. Místo toho skončily oba páry poslední. Finanční ztráty vznikly nejen samotným hráčům, kteří měli na olympijskou účast navázané smlouvy s komerčními partnery, ale také svazu. Pro ten to může představovat komplikace i v dalších letech. "Výsledky z vrcholných akcí mají vliv na celkovou částku státní podpory. Nemusíme tak splnit kritéria, která budou rozhodující pro výše státních dotací v budoucnu," poznamenal Pakosta.

Chce kvůli tomu jednat s institucí, která má rozdělování sportovních dotací na starosti. "Budeme si zjišťovat, do jaké míry je Národní sportovní agentura ochotná při nastavení kritérií tohle vzít v úvahu, abychom jako svaz nebyli zbytečně penalizovaní," doplnil Pakosta.

Úplně je podle něj přehlížena emocionální stránka celé kauzy, kdy musela celá čtveřice vstřebávat zklamání, že cesta do Tokia nedopadla podle představ. "Sportovci jsou lidi se svými emocemi a zaslouží si veřejnou omluvu," prohlásil šéf českého volejbalu. ČOV se za události kolem leteckého speciálu zatím neomluvil. Předseda Jiří Kejval na úterní tiskové konferenci řekl, že omluva nikomu nic nevrátí. "Jestli jim to pomůže, tak se všem omluvím, ale nejsem si jistý, že to tu jejich bolest vyřeší," řekl.

O odškodnění je ale ČOV podle Kejvala připravený jednat. Bude záležet na tom, zda vyplácení kompenzací umožňují smlouvy, které ČOV uzavírá se sportovci i sportovními svazy. Vedle volejbalového svazu žádá jednání o odškodnění také agentura Sportfin zastupující Perušiče se Schweinerem. Do hry by mohla vstoupit rovněž agentura Sport Invest, která hájí zájmy Nausch Slukové a Hermannové, a svazy cyklistiky a stolního tenisu. Mezi čtyři nakaženými českými sportovci v Tokiu byli totiž ještě cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček.