Volejbalisty čeká Final Four Evropské ligy, v semifinále se utkají s Ukrajinou

Varaždín (Chorvatsko)/Praha - České volejbalisty čeká Final Four zlaté Evropské ligy. Na rozdíl od ženské kategorie se v té mužské hraje klasický finálový turnaj, takže mají jisté dva zápasy. V semifinále se v sobotu ve Varaždínu utkají s Ukrajinou, která rovněž ve skupině neprohrála a obhajuje loňskou finálovou účast.

Češi si ve skupině s Lotyšskem, Belgií a Estonskem připsali pět vítězství. Poslední zápas s Estonci ve Zlíně neodehráli kvůli pozitivním testům na koronavirus v týmu soupeře. Ukrajinci ve skupině přehráli Španělsko, Chorvatsko a Dánsko, přičemž jen proti Dánům ztratili body za dvě výhry 3:2 na sety.

Finálový turnaj Evropské ligy hráli čeští volejbalisté naposledy před čtyřmi lety. Tehdy na domácí palubovce v Karlových Varech prohráli ve finále s Estonskem. V sobotu se pokusí napodobit úspěch reprezentačních kolegyň, které se po čtvrteční pětisetové bitvě s Rumunskem dostaly do finále.

"Zápas proti Ukrajincům nebude vůbec jednoduchý. To všichni víme a důkladně se na ně připravujeme. Ve Final Four už nejsou slabší soupeři a každý chce ligu vyhrát. My uděláme všechno pro to, aby se to povedlo právě nám. V předchozích zápasech bylo vidět, že když se opravdu soustředíme na obranu i útok a jsme agresivní na servisu, dokážeme hru kontrolovat. Chceme přivézt domů trofej pro šampiony evropské Zlaté ligy a potěšit všechny fanoušky, kteří nás ženou dopředu," uvedl na svazovém webu kapitán Adam Zajíček.

Trenér Jiří Novák se bude muset znovu obejít bez prvního nahrávače Jakuba Janoucha, který po první polovině základní skupiny podle předchozí dohody tým opustil. Ukrajina praktikuje silový volejbal a s Českem obvykle hraje vyrovnané zápasy. "Největší síla Ukrajiny je ve výškové převaze. Mají dva velice vysoké středové hráče, mají krajní hráče, kteří jsou fyzicky vyspělí, mlátí do toho, používají údery kousíček za třímetrovou čáru po diagonálách," uvedl v tiskové zprávě trenér Novák.

Klíčová bude obrana a také příjem tvrdého podání, s nímž se budou potýkat přihrávající smečaři a libera. "Ukrajina sází na razantní skákaný servis. Vizitkou toho je, že mají snad jen jediného hráče, který občas střídá i plachtěný servis. Přípravu jsme na to měli, používali jsme takzvaná děla, která dokážou vyprodukovat servis o rychlosti až 130 kilometrů v hodině," přiblížil libero Daniel Pfeffer.

Ve druhém semifinále se ve Varaždínu utkají domácí Chorvatsko a Turecko, které ovládlo poslední dva ročníky této soutěže v letech 2019 a 2021. Finále a duel o třetí místo jsou na programu v neděli.