Volejbalistky zahájí ME zápasem s Ázerbájdžánem

Düsseldorf (Německo) - České volejbalistky dnes večer v Düsseldorfu zahájí mistrovství Evropy. Od 20 hodin nastoupí proti Ázerbájdžánu a budou v roli papírových favoritek. Jejich dalšími soupeři ve skupině C jsou Řecko, Turecko, domácí Německo a Švédsko. Ze šesti týmů postoupí do vyřazovacích bojů čtyři.

"Myslím si, že to není úplně nejhorší skupina, je to hratelné. Měli bychom hrát přes Ázerbájdžán a přes Řecko, popřípadě přes Švédsko. S Německem a Tureckem se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek," řekla kapitánka Michaela Mlejnková.

České svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose na posledním evropském šampionátu před dvěma lety skončily patnácté, Ázerbájdžán obsadil poslední 24. příčku. Vedle Německa a Belgie pořádají Euro také Itálie, Belgie a Estonsko. Turnaj vyvrcholí v neděli 3. září, titul obhajují Italky.