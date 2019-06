Volejbalistky si mohou zahrát o Final Four Evropské ligy

Jablonec - České volejbalistky dnes zakončí základní část Evropské ligy utkáním proti Švédsku a mohou hrát o účast ve Final Four. Nejdříve ale budou držet palce Slovenkám, aby doma porazily Ukrajinu a nedovolily lídrovi tabulky bodovat. V tom případě by svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose potřebovaly v Jablonci nad Nisou porazit Švédky za tři body.

Proti švédskému týmu volejbalistky Evropskou ligu začínaly a koncem května na palubovce soupeřek jasně vyhrály. Pak si do tabulky připsaly další dvě výhry, naposledy ve středu na Slovensku, ale také dvě porážky. Ve skupině A jsou druhé o dva body za Ukrajinkami, do Final Four postoupí jen vítěz skupiny.

Volejbalisté už o šanci na postup do Final Four přišli a dnešní zápas ve Finsku je pro ně především přípravou na zářijové mistrovství Evropy.