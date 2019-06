Volejbalistky se utkají s Chorvatskem o triumf v Evropské lize

Varaždín (Chorvatsko) - České volejbalistky si dnes zahrají o vítězství v Evropské lize. Jejich posledními soupeřkami na závěrečném turnaji ve Varaždínu bude domácí Chorvatsko.

Už postupem do finále české reprezentantky vylepšily loňské třetí místo a zároveň si zajistily účast v kvalifikaci o Ligu národů. Příští týden odletí do Limy, kde se koná Challenger Cup, jehož vítěz se probojuje do Ligy národů.

České volejbalistky zdolaly v pátek Bělorusko 3:1 a mají možnost navázat na triumf v Evropské lize z roku 2012, kdy se radovaly v Karlových Varech. Chorvatky pak v druhém semifinále zvítězily rovněž ve čtyřech setech nad Španělskem.