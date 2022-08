Volejbalistky porazily Černou Horu a zůstaly v kvalifikaci o ME stoprocentní

Tábor - České volejbalistky jsou v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy stále stoprocentní. Po hladkých výhrách nad Islandem a s Finskem neztratily set ani dnes proti Černé Hoře. Na domácí palubovce v Táboře ji porazily 25:14, 25:17 a 25:21.

České reprezentantky nastupovaly do utkání v lepším zdravotním stavu než ke středečnímu duelu s Finskem, před nímž měla drtivá většina týmu zažívací problémy. "Nejsme ještě stoprocentní. Poslední normální trénink byl minulý pátek a další byl teď. Program kvalifikace je velmi náročný. Tři dny mezi zápasy včetně cestování," řekl trenér Jannis Athanasopulos.

Smečařka Michaela Mlejnková našla na nepříjemné situaci i pozitiva. "Myslím si, že to ten tým tak spojilo, že jsme si to prošly společně, že jsme se navzájem podpořily. Byly to těžké chvíle, ale na hřišti jsme se semkly a bojovaly jsme," uvedla.

V první sadě bylo vyrovnaných jen několik prvních výměn. Při podání Mlejnkové české volejbalistky díky problémům Černohorek na přihrávce a výborným útokům smečařky Andrey Kossányiové odskočily sedmi body za sebou na 11:4. Převahu na kurtu udržely. Lépe přihrávaly, což umožnilo nahrávačce Kateřině Valkové uvolňovat útočnice do jednoduchých pozic. Sadu pak ukončila Valková esem o pásku.

V úvodu druhé sady Češky rychle ztratily vedení 4:0 a Černá Hora se přesnější hrou a zlepšeným útokem dostala do vedení 10:9. Vysokou laťku ale hostující volejbalistky nedokázaly udržet. Znovu je na příjmu potrápila Mlejnková, která jim dala dvě esa a s jejich přispěním Češky odskočily z 15:14 na 18:14. Náskok pak do konce setu navýšily na osm bodů.

Ve třetí sadě hostující volejbalistky vzdorovaly nejdéle. Prakticky od začátku vedly, což jim vydrželo až do začátku druhé poloviny. České volejbalistky se přes ně dostaly za stavu 16:15 a vzápětí odskočily na tříbodový rozdíl. Zvládly i vyrovnanou koncovku a po 74 minutách ukončila zápas Mlejnková symbolicky esem. Bylo to už její páté.

"Už si dlouho nepamatuju, že bych dala tolik es. Trenér mi ukazoval, kam mám podávat, a když jsem to podala dobře, tak z toho byl bod," komentovala své vystoupení smečařka, která si připsala celkem 15 bodů. Byla druhou nejproduktivnější hráčkou zápasu po devatenáctibodové univerzálce Gabriele Orvošové.

S devíti body ze tří zápasů jsou Češky jasně v čele skupiny B, ze které na finálový turnaj postoupí dva týmy. "Jsme velmi spokojeni, ale musíme zlepšit svou hru. Jak jste viděli, tak někdy bojujeme sami proti sobě, děláme nějaké chyby," ocenil řecký kouč. Další duel české volejbalistky čeká v neděli 4. září v Černé Hoře. Díky osmidenní pauze dostanou hráčky volno. "Zaslouží si to. Vrátí se v úterý na oběd a začneme od úterka odpoledne," doplnil trenér.

Zatím velmi hladký průběh kvalifikace překvapil i Mlejnkovou. "Popravdě bych neřekla, že to bude 9:0, a ty sety určitě nebyly jednoduché. Ve Finsku jsme prohrávaly už 19:24, ale bojovaly jsme a společně jsme to vybojovaly. Myslím si, že ten tým má obrovskou vnitřní sílu a jsem za to ráda," dodala.

Česko - Černá Hora 3:0 (14, 17, 21)

Rozhodčí: Maciejewski (Pol.), Luts (Belg.). Čas: 74 min. Diváci: 800.

Sestava a body ČR: Kossányiová 10, Koulisiani 3, Orvošová 19, Mlejnková 15, Šimáňová 6, Valková 6, libero Digrinová - Bajusz, Kojdová, Pavlíková.

Nejvíce bodů Černé Hory: Vukovičová 9, Bokanová 8, Petranovičová 7.

Finsko - Island 3:0 (19, 16, 13).

Tabulka skupiny B:

1. Česko 3 3 0 9:0 226:155 9 2. Finsko 3 2 1 6:4 241:199 6 3. Černá Hora 3 1 2 4:6 202:216 3 4. Island 3 0 3 0:9 126:225 0