Volejbalistky po úvodní výhře nad Španělskem čekají na ME Němky

Plovdiv (Bulharsko) - České volejbalistky se dnes v 16:30 v druhém utkání na mistrovství Evropy utkají s Německem. České svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose ve čtvrtek na úvod bojů ve skupině B v bulharském Plovdivu porazily 3:1 Španělsko, Němky stejným výsledkem podlehly jednomu z favoritů skupiny Polsku.

Na ME se Češky vrátily po čtyřech letech, poté co předloni na vrcholné akci starého kontinentu poprvé po čtrnácti letech chyběly. Výhrou nad Španělkami udělaly volejbalistky důležitý krok k postupu do osmifinále, do něhož se z šestičlenné skupiny dostanou čtyři týmy. Ve skupině jsou ještě Řecko a domácí Bulharsko.