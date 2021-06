Volejbalistky nestačily na Bulharsko a předloňský triumf v EL nezopakují

Ilustrační foto - Evropská liga volejbalistek - 2. turnaj skupiny C: Bělorusko - ČR, 4. června 2021 v Praze. Vpravo česká reprezentantka Lucie Nová.

Ruse (Bulharsko) - České volejbalistky předloňské vítězství v Evropské lize neobhájí. V semifinále Final Four dnes domácímu Bulharsku podlehly 0:3 po setech 13:25, 23:25 a 19:25. V neděli se utkají o bronz se Španělskem.

První set byl jasnou záležitostí Bulharek, které předloni sestoupily z elitní Ligy národů. Ve druhém Češky prohrávaly už 0:6, ale dokázaly skóre otočit a dvakrát se dokonce ujaly vedení 11:10 a 13:12. Sadu však nakonec ztratily 23:25.

"Lepší servis ze strany domácích, lepší blok, my naopak tolik neriskovaly na podání," uvedla v tiskové zprávě kapitánka Andrea Kossányiová. "Roli hrálo domácí prostředí i nervozita, se kterou jsme do zápasu vstupovaly," dodala.

Do třetího setu vstoupily české volejbalistky lépe, ale vedení rychle ztratily. Bulharky, které přišlo podpořit přes tři tisíce fanoušků, za stavu 2:3 získaly osm bodů za sebou a rozhodly o postupu do finále, ve kterém si s Chorvatskem zahrají o účast v kvalifikaci Ligy národů.

"V prvním setu jsme hráli ve stresu, bylo to po dlouhé době před tolika diváky. Cítil jsem, že na to jsme nebyli připraveni a nemohli jsme se prosadit proti bulharskému bloku," uvedl řecký trenér české reprezentace Jannis Athanasopulos. "S druhým setem a reakcí jsem velmi spokojen, zabojovali jsme. Bulharsko si postup zasloužilo, my se teď připravíme na boj o bronz proti Španělsku," dodal.

Final Four Evropské ligy volejbalistek v Ruse (Bulharsko) - semifinále: ČR - Bulharsko 0:3 (-13, -23, -19) Rozhodčí: Luts (Belg.), Olejnik (Rus.). Čas: 87 min. Diváci: 3500. Sestava a body ČR: Šimáňová 5, Valková 2, Trnková 9, Kossányiová 8, Orvošová 8, Hodanová 11, libero Dostálová, Chevalierová - Bajusz, Nová, Kneiflová, Kojdová. Trenér: Athanasopulos. Nejvíce bodů Bulharska: Vasilevová 15, Vučkovová 11. Španělsko - Chorvatsko 1:3 (-12, 10, -18, -23).