Volejbalistky na ME podlehly tureckým obhájkyním bronzu 1:3

Düsseldorf (Německo) - České volejbalistky ve třetím utkání na mistrovství Evropy podlehly v Düsseldorfu favorizovanému Turecku 1:3 a připsaly si druhou porážku. Svěřenkyně trenéra Jannise Athanasopulose sice dokázaly jako první na turnaji sebrat obhájkyním bronzu set, ale zápas prohrály 23:25, 20:25, 25:20 a 17:25. Gabriela Orvošová byla s 13 body nejproduktivnější českou hráčkou, v tureckém týmu vyčnívala autorka 24 bodů Ebrar Karakurtová.

Dalším soupeřem českého týmu ve skupině C bude v úterý Německo a ve čtvrtek završí základní část proti Švédsku. Na kontě mají Češky po nečekaně hladké páteční porážce s Ázerbájdžánem nedělní výhru 3:0 nad Řeckem. Do osmifinále postoupí čtyři celky.

Úvod duelu s Tureckem byl vyrovnaný, ale druhá polovina prvního setu se odehrála jako na houpačce. Soupeř nejprve čtyřmi body za sebou získal vedení 19:13, ale po ztrátě a příchodu kapitánky Michaely Mlejnkové na podání se českému týmu povedlo otočit skóre na 21:19. Po smeči Ely Koulisiani to bylo ještě 23:21, přesto si setbol vypracovaly Turkyně a Asli Kalacová jej esem proměnila.

Druhá sada měla z části podobný průběh, ale tentokrát český tým na trhák favorita do vedení 17:12 nezareagoval. V závěru sice Češky odvrátily tři setboly, ale k obratu měly daleko.

Do třetí sady vstoupil český tým třemi body při podání Koulisiani a po smeči Heleny Havelkové z toho byl i do té doby nejvyšší dílčí náskok v zápase (6:2). Soupeř se sice vzápětí dotáhl a po 27. výměně šel i poprvé do vedení, ale pak Athanasopulosovy hráčky i díky několika skvělým zákrokům v obraně kontrovaly a od stavu 16:18 získaly šest bodů za sebou. Scénář z první sady se tentokrát neopakoval a k zisku setu stačil bojujícím Češkám jediný setbol.

Naděje na celkový obrat ale netrvala dlouho. Turkyně pod vedením smečařky Karakurtové hned zkraje čtvrté sady získaly pětibodový náskok (6:1) a český tým už se dokázal přiblížit maximálně na čtyři body. V závěru odvrátil dva mečboly, soupeř jich měl ale k dispozici devět.

Turecko - Česko 3:1 (23, 20, -20, 17)

Čas: 112 min. Diváci: 1570.

Sestava a body Česka: Havelková 9, Koulisiani 8, Orvošová 13, Mlejnková 11, Jehlářová 9, Valková 3, libero Digrinová/Dostálová - Pelikánová, Brancuská 3, Hodanová 1, Jedličková, Pavlová, Bukovská 4. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Turecka: Karakurtová 24, Cebeciogluová 14, Aydinová 12.

Tabulka skupiny C:

1. Turecko 3 3 0 9:1 245:177 9 2. Německo 2 2 0 6:1 166:141 6 3. Ázerbájdžán 3 1 2 4:6 188:208 3 4. Česko 3 1 2 4:6 206:230 3 5. Řecko 3 1 2 3:7 223:249 3 6. Švédsko 2 0 2 1:6 148:171 0