Stockholm - České volejbalistky nemají postup na mistrovství Evropy jen ve vlastních rukou. K cestě na Euro musejí ve středu ve Stockholmu zdolat v závěrečném utkání skupiny E Švédky a doufat, že Estonky prohrají ve Finsku.

Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera jsou v tabulce třetí o bod za Estonkami, které mají šanci se mistrovství Evropy zúčastnit poprvé v historii. České volejbalistky by na šampionátu starého kontinentu naopak chyběly poprvé od roku 2005.

Estonsko hraje ve Finsku už od 17:30 SEČ, zatímco Češky nastoupí proti Švédsku až ve 20:00, takže mohou vědět, v jaké jsou situaci. "Trenér by to chtěl utajit, ale myslím, že se nevyhneme tomu, aby to všechny věděly. Osobně si myslím, že se hraje líp, když se to ví," řekla ČTK manažerka ženské reprezentace Julie Kovářová.

V sobotu reprezentantky vydřely výhru v Jindřichově Hradci nad Finskem. I ve Stockholmu budou bodově spoléhat na univerzálku Orvošovou a smečařku Mlejnkovou. Švédkám se pokusí vrátit nečekanou prohru 2:3 ze srpnového úvodu kvalifikace.

"Všechny holky věří, že se vyhraje. Nálada je bojovná a vítězná," prohlásila Kovářová před odletem týmu na sever. Češky zároveň doufají, že už jistě postupující Finky domácí zápas s Estonskem nevypustí. "Máme informace, že do toho jdou na sto procent, že jim to nedají. Chtějí se rozloučit s diváky," dodala Kovářová.

Evropský šampionát se koná koncem srpna a v září v Turecku, kde bude finále, v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.