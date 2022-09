Volejbalistky mohou v neděli v Černé Hoře slavit postup na evropský šampionát

Pljevlja (Černá Hora) - Ve třech zápasech české volejbalistky neztratily ani set, proto už v neděli v Černé Hoře na začátku odvet mohou slavit postup na mistrovství Evropy. Jistotu získají, pokud domácí tým v Pljevlje porazí jakýmkoli výsledkem. Utkání začne v 17:30.

Češky pod vedením řeckého kouče Jannise Athanasopulose čeká na přelomu září a října v nizozemském Arnhemu světový šampionát a kvalifikaci na Euro si zatím nekomplikují. V Táboře porazily Černou Horu i Island a 3:0 vyhrály rovněž ve Finsku. Tam přitom takřka celý tým postihly virové žaludeční potíže.

"I po domácím zápase se bohužel objevily obdobné zdravotní problémy jako ve Finsku. Snažíme se je dostat pod kontrolu a budeme se snažit udělat postupový krok již v neděli," uvedl manažer týmu Miloslav Javůrek v tiskové zprávě.

Nad Černou Horou volejbalistky před týdnem v Táboře zvítězily 25:14, 25:17 a 25:21. "V neděli to může být trochu složitější. Domácí volejbalistky přijdou podpořit fanoušci a mohly by nás potrápit. Ale věřím, že to dotáhneme k vítězství. Jednou nohou jsme už na evropském šampionátu, takže stačí ještě jedno dvě vítězství a máme to jisté," řekla kapitánka Andrea Kossányiová, jež po třech letech v polské lize zamíří po reprezentační sezoně do rumunského celku Alba-Blaj.

Po odvetě v Černé Hoře ve středu Češky přivítají opět v Táboře Finsko a kvalifikaci zakončí příští neděli na Islandu. Evropský šampionát se uskuteční za rok v Belgii, Itálii, Estonsku a Německu. Na minulém ME volejbalistky vypadly v osmifinále po prohře s Tureckem a obsadily 15. místo.