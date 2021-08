Volejbalistky mají po výhře nad Řeckem na ME blízko k osmifinále

Plovdiv (Bulharsko) - České volejbalistky si připsaly na mistrovství Evropy druhou výhru a jsou blízko postupu do osmifinále. Nad Řeckem zvítězily 3:0, ale především v úvodních dvou sadách se v Plovdivu nadřely. Nakonec uspěly po setech 26:24, 28:26 a 25:15.

Ve skupině B mají svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose na kontě dvě vítězství a dvě prohry. Pokud nezamíchá kartami Španělsko nějakým překvapivým výsledkem proti Polsku a Německu, postup už českému týmu neunikne.

Do osmifinále by se reprezentantky dostaly stejně jako při své poslední účasti mezi evropskou elitou v roce 2017. Předloni na ME chyběly.

"Bylo pro mě velmi emotivní koučovat proti rodné zemi, ale jakmile dozněly hymny, myslel jsem jen na to, jak pomoci Češkám k výhře," uvedl Athanasopulos na webu turnaje. "První dva sety jsme hráli špatně. Úroveň nebyla až tak vysoká, protože pro oba týmy to bylo jako finále. Zůstali jsem silní mentálně a v důležitých momentech jsme agresivně podávali. Jsem moc rád za druhou výhru."

Volejbalistky rozehrály souboj s Řeckem dobře, ale o tříbodový náskok po chybách přišly. Ve vyrovnané koncovce se od stavu 22:22 dvakrát prosadila univerzálka Orvošová, která byla s 22 body nejlepší hráčkou utkání. O setbol se rázně postarala Mlejnková.

Ve druhém setu Češky dotahovaly náskok soupeřek. Nemohly se prosadit a za stavu 17:23 a 22:24 už se zdálo, že o sadu přijdou. Trenér prostřídal sestavu, Hodanová esem vyrovnala na 24:24 a třetí setbol zastavila blokem Šimáňová. První českou šanci ukončit set zhatilo video, kterého odhalilo dotek, a tak drama ukončila až Mlejnková úspěšnou smečí.

Hodanová a Šimáňová zůstaly na palubovce i ve třetí sadě a prvně jmenovaná při svém podání pomohla i dvěma přímými body k náskoku 15:8. Zbytku setu už Češky dominovaly.

České volejbalistky začaly ME výhrou 3:1 nad Španělskem, poté stejným výsledkem podlehly Němkám a Polkám. Na závěr skupiny se utkají v úterý od 19:30 s domácím Bulharskem.

Řecko - ČR 0:3 (-24, -26, -15)

Rozhodčí: Jettkandt (Niz.), Boulangerová (Belg.). Čas: 96 min. Diváci: 200.

Sestava a body ČR: Kossányiová 1, Jehlářová 2, Orvošová 22, Mlejnková 10, Trnková 12, Valková 3, libero Dostálová/Chevalierová - Šimáňová 3, Kojdová 3, Hodanová 4, Bajusz. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Řecka: Anthuliová 15, Vasilantonakiová 12.

19:30 Polsko - Španělsko.

Tabulka:

1. Polsko 3 3 0 9:2 268:224 9 2. Bulharsko 3 2 1 8:3 254:205 7 3. ČR 4 2 2 8:7 347:342 6 4. Německo 3 2 1 7:6 284:294 5 5. Španělsko 3 1 2 4:8 250:274 2 6. Řecko 4 0 4 2:12 276:340 1