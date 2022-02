Volejbalistky Liberce se v Lize mistryň dočkaly bodu, Istanbulu podlehly 2:3

Utkání 6. kola skupiny C volejbalové Ligy mistryň: Dukla Liberec - THY Istanbul, 15. února 2022 v Liberci.Nikola Kvapilová (čelem) z Liberce.

Liberec - Volejbalistky Dukly Liberec se s Ligou mistryň rozloučily bez vítězství, v šestém kole se však alespoň dočkaly prvního bodu i vyhraných setů. Svěřenkyně trenéra Libora Gálíka doma vedly nad THY Istanbul už 2:0, nakonec ale tureckému týmu podlehly 2:3.

Istanbulský celek dorazil na sever Čech už bez vyhlídek na postup do čtvrtfinále, avšak povzbuzený vítězstvím nad vedoucí Novarou, která do minulého kola neztratila ve skupině ani set. Naopak Dukla vstupovala do zápasu se skóre 0:15, ale úvod utkání se těmto předpokladům zcela vymkl.

Univerzálka Kvapilová trápila soupeřky podáním, dokázala dát tři esa za sebou a Dukla v koncovce vedla 21:15. Guidettiová ještě servisem na hranici rizika udržela THY ve hře, ale poslední míč poslala do sítě.

Prohraný set jako by hráčky istanbulského klubu paralyzoval. Domácí volejbalistky občas místo radostných gest jen nevěřícně koukaly, jaké školácké chyby umějí věhlasné protivnice udělat. Dukla opět zpomalila až při setbolech, znovu proměnila až čtvrtý.

Až pak se hostující tým zlepšil, na bloku trpělivě čekal na Kvapilovou a snížil na 1:2. V koncovce čtvrté sady potom istanbulské volejbalistky udržely nevelký náskok a lépe zvládly také tie-break, v němž se české šampionky potýkaly především s přihrávkou. Liberec, který startoval v elitní evropské soutěži poprvé, se po dvouhodinovém boji nakonec premiérové výhry nedočkal.

Dukla Liberec - THY Istanbul 2:3 (23, 16, -16, -23, -10)

Rozhodčí: Miklošičová (Slovin.), Ferreira (Portug.). Čas: 113 min. Diváci: 425.

Sestava a body Liberce: Šulcová 11, Blažková 4, Dubjanská 1, Nová 11, Nečasová 8, Kvapilová 23, libero Kolářová - Dostálová, Kojdová, Kohoutová 1. Trenér: Gálík.

Nejvíce bodů THY: Van Ryková 33, Rishelová 15.

Novara - Dynamo Moskva 0:3 (-19, -22, -22).

Konečná tabulka:

1. Dynamo Moskva 6 5 1 15:7 13 2. Novara 6 4 2 13:6 12 3. THY Istanbul 6 3 3 13:12 10 4. Liberec 6 0 6 2:18 1