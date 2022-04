Volejbalistky KP Brno zdolaly doma Prostějov 3:2 a vynutily si čtvrté finále

Finále play off volejbalové extraligy žen - 3. zápas: KP Brno - Prostějov, 25. dubna 2022 v Brně. Zleva Magdaléna Bukovská z Brna, Zuzana Kamasová z Brna, Daniela Digrinová z Brna, Gretell Elena Moreno Borrero z Brna a Ela Koulisiani z Brna se radují z vítězství.

Finále play off volejbalové extraligy žen - 3. zápas: KP Brno - Prostějov, 25. dubna 2022 v Brně. Zleva Magdaléna Bukovská z Brna, Zuzana Kamasová z Brna, Daniela Digrinová z Brna, Gretell Elena Moreno Borrero z Brna a Ela Koulisiani z Brna se radují z vítězství. ČTK/Šálek Václav

Brno - Volejbalistky Králova Pole vyhrály třetí finálový zápas extraligy nad Prostějovem 3:2 po dramatickém průběhu a odvrátily mistrovský mečbol Hanaček. Brňanky snížily stav série na 1:2, čtvrtý duel se hraje ve čtvrtek v Prostějově.

Fotogalerie

"Opět se projevila obrovská soudržnost a bojovnost našeho týmu. Dokázali jsme to otočit a dovést k vítězství," řekl ČTK domácí trenér Richard Wiesner, jehož tým prohrával 1:2 na sety a 16:19 ve čtvrtém dějství.

"Nemyslel jsem si, že by se finále rozhodlo ve třech zápasech. Brno nás dostalo ve čtvrté sadě pod tlak a od té doby kralovalo. Chytla v nich velká energie, Brno nás zlomilo svojí kvalitou," konstatoval prostějovský kouč Miroslav Čada, jenž může získat již 16. český ligový titul.

Domácí hráčky s vidinou nutnosti výhry vstoupily do zápasu velmi aktivně, tvrdým servisem si udržovaly mírné vedení, ale za stavu 12:10 uhrál Prostějov šňůru šesti míčů, přinutil Brno chybovat a set bez problémů dotáhl k vítězství.

Klíčem ke druhé sadě byl servis Brňanek, Při podání Bukovské předvedly domácí volejbalistky sérii sedmi bodů, dostaly soupeřky pod tlak a set tak celkem snadno získaly.

Od třetího dějství se na brněnské palubovce rozpoutala bitva o každý míč, do níž vstupovaly vedle pěkných útočných akcí i drobné chyby. Ani jeden tým nezískal výraznější náskok, rozhodl až přímý bod z podání Loffové při druhém setbolu Hanaček.

Prostějov byl set od nečekaného mistrovského titulu, protože do play off vstupoval až z pátého místa. Vedení jeho hráčky uklidnilo, ale jejich náskok se za stavu 19:16 zadrhl. Brnu se povedlo získat sedm výměn a dotáhlo drama do tie-braku. "Dnes jsme měli výborný servis, nejlepší v celé sérii," řekl Wiesner k činnosti, která nakonec rozhodla.

Tie-break přinesl řadu dramatických výměn, při nichž často rozhodovaly detaily. Obrovská bojovnost a nadšení ale nahrávala domácím. Rozhodující sadu ovládlo Královo Pole 15:8 a vynutilo si pokračování finálové série. "Tomuto týmu se prostě musí věřit, nás neodepisujte," uzavřel Wiesner.

KP Brno - Prostějov 3:2 (-19, 15, -24, 20, 8)

Diváci: 1130. Stav série: 1:2.

Sestavy:

KP Brno: Pavlíková 14, Hrušecká 18, Morenová 6, Bukovská 20, Koulisiani 12, Pavlicová 1, libero Digrinová - Pelikánová 2, Judlová, Veselá, Kamasová 13, Veselá. Trenér: Wiesner.

Prostějov: Fričová 15, Kvapilová 11, Šunderlíková 17, Faltínová 11, Loffová 11, Bajuszová 2, libero Stavinohová - Meidlová 1. Trenér: Čada.