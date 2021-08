Volejbalistky jsou hladové, Turecko chtějí v osmifinále ME překvapit

Plovdiv (Bulharsko) - České volejbalistky zkusí v osmifinále mistrovství Evropy popřít papírové předpoklady. Do nedělního duelu s Tureckem, pátým týmem z olympijských her v Tokiu, půjdou v Plovdivu v roli outsiderek, ale chtějí favoritky překvapit.

Češky postoupily do osmifinále až ze čtvrtého místa skupiny B. Naproti tomu vicemistryně z minulého ME Turkyně suverénně vyhrály skupinu D a v pěti zápasech ztratily jediný set.

"Jsme stále ve hře a hladoví dokázat víc. S Tureckem nejsme favority, ale budeme se snažit hrát uvolněně a uděláme všechno pro velké překvapení," uvedl řecký trenér českého týmu Jannis Athanasopulos pro média a dodal: "Turecko je jako Goliáš a my David. V zápasech s Německem a Polskem jsem ale ukázali, že jsme na dobré cestě a můžeme fyzicky dobře vybaveným týmům hodně zaškodit. Reálně jsou naše šance malé, ale my to tak nevidíme."

Volejbalistky vzaly favorizovaným Polkám i Němkám vždy set. S domácími Bulharkami prohrály 0:3. Postup do osmifinále, základní cíl týmu, si zajistily díky výhrám nad Španělskem a Řeckem. "Jsem moc ráda, že jsme to zvládly. Spokojená jsem určitě moc, i v zápasech, které jsme nevyhrály, jsme předvedly vyrovnaný a bojovný volejbal," uvedla nahrávačka Kateřina Valková.

Podle kouče měly Češky jednu z nejtěžších skupin evropského šampionátu. "A nejtěžší rozpis zápasů. Hráli jsme pět intenzivních soubojů v šesti dnech a v posledním nám došel dech, přesto jsem postoupili," ocenil Athanasopulos práci hráček i realizačního týmu.

Po náročném programu dostaly hráčky den a půl volno. "Aby si odpočinuly fyzicky i mentálně. A jeden den jsme 'zhřešili' u večeře, objednali si pizzu a užili si volnější večer," řekl kouč.

V utkání s Tureckem se musí volejbalistky podle Valkové vyvarovat menších nesrovnalostí v souhře. "A určitě budeme muset zatlačit na servisu," řekla nahrávačka před utkáním.

Osmifinále začne v 16:30 českého času. Předloni Češky ME nehrály a v roce 2017 vypadly v osmifinále. Do čtvrtfinále se naposledy dostaly před deseti lety.