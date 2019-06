Volejbalistky hrají o finále Euroligy i kvalifikaci Ligy národů

Varaždín (Chorvatsko) - České volejbalistky dnes budou hrát o postup do finále Evropské ligy a ve Varaždínu bude zároveň v sázce účast v kvalifikaci o elitní Ligu národů. Od 16:00 se český tým střetne v semifinále s Běloruskem, ve druhém duelu nastoupí od 19:00 Španělsko a domácí Chorvatsko.

Češky prošly do Final Four až díky výhře nad Švédskem v posledním utkání skupiny A a díky zaváhání Ukrajinek. Bělorusky dominovaly skupině C a vyhrály všech šest zápasů. "Je to silný soupeř, spousta jeho hráček těží ze zkušeností v zahraničních ligách," řekl trenér českého výběru Jannis Athanasopulos.

Finalistky Evropské ligy si zajistí postup do Limy, kde se příští týden koná Challenger Cup. Jeho vítěz se probojuje do Ligy národů 2020.