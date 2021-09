Volejbalisté zkusí v osmifinále ME překvapit Francii

Ostrava - Čeští volejbalisté zkusí na mistrovství Evropy zařídit další senzaci. O první se postarali na úvod šampionátu výhrou nad Slovinci, ale nyní mají před sebou větší výzvu. V osmifinále v Ostravě vyzvou v pondělí od 19:00 Francouze, olympijské vítěze z Tokia.

"Prezentujeme se tady slušnými výkony a rozhodně se dopředu není čeho bát," řekl trenér Jiří Novák. Doufal, že jeho svěřenci předvedou na palubovce podobné výkony jako proti Slovincům či Italům ve skupině. "V tom případě by to mohl být zajímavý zápas," podotkl Novák.

Kouč Francie Bernarda Rocha de Rezende má v sestavě deset držitelů zlaté medaile z Tokia. "Začnou se základní šestkou, vystřídají a stejně dojdou k titulu na olympiádě. To říká vše," uvedl k síle soupeře libero Milan Moník. "Nezbude nám, než do toho jít na plný pecky."

Největší hvězdou Francie je Earvin Ngapeth. Třicetiletý hráč je pověstný tvrdým servisem i smečemi, které občas vystřihne přes hlavu. "Je neskutečný. Někdy vypadá, že je laxní, ale vždycky vymyslí frajeřinku a je hvězdou olympiády či mistrovství světa," konstatoval Moník.

Reprezentanti by se mohli v Ostravar Areně opřít i o podporu obecenstva. "Bude to volejbalový svátek v Česku a bylo by super, kdyby tu byl úplně plný dům," řekl smečař Lukáš Vašina.

S Francií se Češi na vrcholné akci střetli naposledy před čtyřmi lety, v osmifinále mistrovství Evropy v Katovicích dokázali soupeře zaskočit a po výhře 3:1 postoupili do čtvrtfinále.