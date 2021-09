Volejbalisté zdolali na ME v Ostravě Černou Horu 3:0

Ostrava - Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy splnili roli favorita, v Ostravě zdolali Černou Horu 3:0 po setech 30:28, 25:23, 25:10 a jsou blízko osmifinále. Ve skupině B mají na kontě dvě výhry a dvě prohry, dohromady sedm bodů a v tabulce jsou třetí.

Šampionát svěřenci trenéra Jiřího Nováka začali páteční překvapivou výhrou 3:1 nad obhájci stříbra z minulého ME Slovinci, v sobotu ale podlehli 1:3 Bělorusku a v neděli byli blízko k výhře nad Bulharskem, měli mečbol, ale nakonec získali bod za prohru 2:3.

"Byly to nervy a je to tam," řekl kouč Novák v České televizi. "Dobře jsme dva sety útočili, ale míň bránili. Rozjelo se to ve druhém setu a naštěstí to pokračovalo až do konce," dodal.

Na nahrávce začal Bartůněk, který naskočil od druhého setu proti Bulharům, a dařilo se mu.Půlku prvního setu ale volejbalisté za soupeři zaostávali. Poprvé šli do vedení 15:14, ale vyrovnaný byl set až do koncovky. Češi odvrátili tři setboly a sadu získali po servisu Galabova 30:28.

"Bylo vidět, že šlo o hodně a na začátku bylo utkání hodně nervózní. Všichni věděli, že tohle prostě musíme dát," řeklo libero Milan Moník. "Koncovka prvního setu byla moc důležitá, chybělo nám pár ubráněných balonů, ale naštěstí nám to tam spadlo," řekl Novák.

Ve druhém dějství už se zdálo, že domácí mají utkání pod kontrolou, Podáním odtahovali hráče Černé Hory od sítě a vedli už 23:16, ale po výpadku na příjmu to bylo najednou jen o bod. "Soupeř zahrál velmi dobře. Snažili jsme se je přerušit různě střídáním a oddechovými časy," řekl Novák. V koncovce dvakrát otřel Hadrava míč o blok a set uzavřel.

Po dvou dramatických koncovkách už volejbalisté ve třetím setu k nadšení publika dominovali. Dali několik es a po bloku smečaře Vašiny sadu získali rozdílem patnácti bodů.

"Věděli jsme, že musíme vyhrát. Černohorci ale předváděli dva sety skvělý výkon, tlačili na servisu a spoustu toho ubránili, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a, potom je dostali pod tlak a přehráli je," řekl patnáctibodový smečař Galabov. Nahrávač Bartůněk znovu rozděloval útoky hlavně mezi univerzála a smečaře, a tak měl Hadrava v duelu také patnáct bodů a Vašina o dva více.

"Naší hlavní zbraní bylo, že jsme trpělivě čekali na šanci. Určitě bychom byli radši, kdyby přišla dřív a my udrželi náskok až do koncovky, ale i takovéto zápasy jsou," řekl trenér.

O postupu českého týmu do osmifinále, kam se dostanou čtyři celky ze šestičlenné skupiny, budou rozhodovat zápasy Bělorusů s Černou Horou a s Bulharskem. Domácí volejbalisté mají ve středu den volna a ve čtvrtek je čeká neporažená Itálie.

Volejbalové Euro vedle Česka hostí tři další země - Finsko, Estonsko a Polsko, kde v Katovicích šampionát vyvrcholí.

Výsledky mistrovství Evropy volejbalistů

Skupina A (Krakov):

Srbsko - Řecko 3:2 (23, -22, 16, -28, 5), Ukrajina - Belgie 3:1 (-25, 23, 18, 23).

Tabulka:

1. Srbsko 5 3 1 1 0 14:7 491:432 12 2. Polsko 4 3 1 0 0 12:4 378:325 11 3. Ukrajina 4 1 2 0 1 9:8 390:371 7 4. Belgie 5 1 0 1 3 7:12 408:435 4 5. Portugalsko 4 0 1 1 2 7:11 360:412 3 6. Řecko 4 0 0 2 2 5:12 344:396 2

Skupina B (Ostrava):

Slovinsko - Bulharsko 3:0 (18, 19, 21),

ČR - Černá Hora 3:0 (28, 23, 10)

Rozhodčí: Ferreira (Portug.), Porvazník (SR). Čas: 82 min. Diváci: 2253.

Sestava a body ČR: Galabov 15, Zajíček 1, Hadrava 15, Vašina 17, Sedláček 5, Bartůněk, libero Moník - Finger 2, Janouch, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Černé Hory: Čulafič 14, Vukašinovič a Čačič po 10.

Tabulka:

1. Itálie 3 3 0 0 0 9:1 243:180 9 2. Slovinsko 4 3 0 0 1 10:3 311:256 9 3. ČR 4 2 0 1 1 9:7 354:348 7 4. Bulharsko 4 1 1 0 2 7:8 316:326 5 5. Bělorusko 3 1 0 0 2 3:7 194:235 3 6. Černá Hora 4 0 0 0 4 0:12 235:308 0

Skupina C (Tampere):

Španělsko - Rusko 1:3 (-20, 20, -16, -17), Finsko - Nizozemsko 1:3 (-23, 21, -25, -20).

Tabulka:

1. Nizozemsko 5 4 0 1 0 14:5 447:425 13 2. Turecko 4 3 0 0 1 10:5 374:337 9 3. Rusko 4 2 1 0 1 10:7 389:350 8 4. Finsko 4 2 0 0 2 8:7 347:335 6 5. Španělsko 5 1 0 0 4 5:13 400:443 3 6. Severní Makedonie 4 0 0 0 4 2:12 283:350 0

Skupina D (Tallinn):

Lotyšsko - Německo 1:3 (-22, -19, 25, -17), Chorvatsko - Estonsko 3:2 (-20, -22, 18, 24, 9).

Tabulka:

1. Francie 3 3 0 0 0 9:1 247:214 9 2. Německo 4 3 0 0 1 10:4 348:289 9 3. Chorvatsko 4 0 2 0 2 6:10 337:367 4 4. Lotyšsko 4 1 0 2 1 8:10 385:414 5 5. Slovensko 3 0 1 1 1 5:8 259:281 3 6. Estonsko 4 0 1 1 2 6:11 360:371 3