Volejbalisté na ME podlehli Itálii 1:3, v osmifinále je čeká Francie

Ostrava - Čeští volejbalisté zakončili základní část mistrovství Evropy porážkou se suverénní Itálií 1:3 po setech 20:25, 21:25, 25:23 a 22:25. V ostravské skupině B tak skončili svěřenci trenéra Jiřího Nováka čtvrtí a v pondělním osmifinále narazí na Francouze, olympijské vítěze z Tokia.

I před čtyřmi lety podlehli volejbalisté na Euru na závěr bojů ve skupině Itálii a v osmifinále nastoupili proti Francii. V Katovicích v roce 2017 ale tehdejší obhájce titulu Francouze zaskočili a po výhře 3:1 na sety postoupili do čtvrtfinále, v němž prohráli s Německem.

"Nemusíme se stydět. Hráli jsme, co to šlo. Ještě malinko chybí, abychom se dlouhodobě mohli s takovými mančafty měřit. Výkon ale byl sympatický," řekl Novák v České televizi.

Proti Italům hrál poprvé od začátku v roli univerzála Finger, na bloku dostal příležitost Polák a právě po zásahu dvaadvacetiletého mladíka nad sítí Češi v prvním setu vedli 9:6. Dlouho ale náskok neudrželi. Důraznější soupeř otočil na 15:11 a první set domácí hráči ztratili rozdílem pěti bodů.

V Ostravar Aréně fanoušci viděli Zlatý pohár pro nejlepší tým evropského šampionátu a i v dalším průběhu bojovný výkon reprezentantů. Vyrovnanou druhou sadu rozhodl v koncovce Pinali drtivým servisem a set ukončil třemi body za sebou - esem, přímým bodem a esem.

I ve třetím setu Češi vedli a tentokrát odměnili skandující halu velkou jízdou. Po vybojovaném výměně a Vašinově zakončení zvýšili na 12:7. Finger pak výborně podával a Vašina s liberem Moníkem po každém vítězném míči dotancovali až k náskoku 17:9.

"Řekli jsme si, že uděláme trošku srandy, když diváci přišli a vytvořili skvělou atmosféru. Tak jsme udělali nějakou blbůstku a doufám, že to pomohlo," řekl Moník. Italové sice v závěru mohutně stahovali, ale domácí volejbalisté proměnili po Pinaliho podání do autu třetí setbol.

Ve čtvrtém setu Italové znovu ukázali, jak výborně přijímají servis. Z dobré nahrávky pak bodovali především Pinali (22 bodů) i levou rukou Michieletto (20). Češi prohrávali už 8:16. Na palubovku přišli blokař Patočka či smečař Licek, nahrával Janouch a podařilo se snížit až na 21:22, ale v koncovce znovu ukázali svoji sílu šestinásobní mistři Evropy Italové.

"Třetí set jsme zvládli výborně, možná nad naše možnosti. Čtvrtý jsme začali chybami, nebyli schopní se dotáhnout a to se s námi táhlo celý set," řekl Novák a Moník dodal: "Bojovali jsme o každý bod. Vypadalo to, že nás přejedou, ale zamakali jsme a dostali se do koncovky."

V Ostravě začali volejbalisté překvapivou výhrou 3:1 nad Slovinci, pak podlehli 1:3 Bělorusku, z mečbolu prohráli 2:3 s Bulharskem a zdolali bez ztráty setu Černou Horu.

Mistrovství Evropy volejbalistů: Skupina B (Ostrava): Bulharsko - Bělorusko 3:1 (13, 18, -24, 22), ČR - Itálie 1:3 (-20, -21, 23, -22). Konečná tabulka: 1. Itálie 5 5 0 0 0 15:2 418:336 15 2. Slovinsko 5 3 0 0 2 10:6 379:333 9 3. Bulharsko 5 2 1 0 2 10:9 415:405 8 4. ČR 5 2 0 1 2 10:10 442:446 7 5. Bělorusko 5 2 0 0 3 7:10 348:390 6 6. Černá Hora 5 0 0 0 5 0:15 291:383 0 Skupina D (Tallinn): Německo - Slovensko 3:2 (20, 17, -25, -25, 9), Francie - Estonsko 3:0 (18, 17, 19). Konečná tabulka: 1. Francie 5 5 0 0 0 15:1 397:317 15 2. Německo 5 3 1 0 1 13:6 463:389 11 3. Chorvatsko 5 1 2 0 2 9:11 443:461 7 4. Lotyšsko 5 1 0 2 2 8:13 434:489 5 5. Slovensko 5 0 1 2 2 8:14 453:502 4 6. Estonsko 5 0 1 1 3 6:14 414:446 3 Osmifinálový program: Sobota 11. září: 17:30 Rusko - Ukrajina, 20:30 Polsko - Finsko (oba Gdaňsk). Neděle 12. září: 16:00 Itálie - Lotyšsko, 19:00 Německo - Bulharsko (oba Ostrava), 17:30 Nizozemsko - Portugalsko, 20:30 Srbsko - Turecko (oba Gdaňsk). Pondělí 13. září: 16:00 Slovinsko - Chorvatsko, 19:00 ČR - Francie (oba Ostrava).