Volejbalisté zakončí ostravskou skupinu ME zápasem se suverénní Itálií

Ostrava - Čeští volejbalisté již s jistotou postupu do osmifinále dnes zakončí ostravskou základní skupinu B mistrovství Evropy duelem proti suverénním Italům. Šestinásobní kontinentální šampioni v dosavadních čtyřech zápasech v Ostravar Areně ztratili jediný set a půjdou do play off z prvního místa. Zápas začne v 19:00.

Češi jsou s bilancí dvou výher a dvou proher v tabulce třetí. Pokud favorizovaného soupeře porazí 3:0 nebo 3:1 na sety, posunou se na druhou pozici před Slovinsko, které už má všechny zápasy odehrané. V případě vítězství 3:2 zůstanou svěřenci trenéra Jiřího Nováka třetí a jakákoli porážka by znamenala pokles na čtvrtou pozici, neboť se před ně dostane jeden z dvojice Bělorusko, Bulharsko, které se v přímém souboji od 16:00 střetnou o postup.