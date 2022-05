Volejbalisté v Evropské lize zdolali Belgii, jako jediní ve skupině jen vítězí

Druhé kolo skupiny C Evropské ligy volejbalistů: ČR - Belgie, 28. května 2022, Kutná Hora.

Kutná Hora - Čeští volejbalisté ve druhém kole Evropské ligy zvítězili v Kutné Hoře nad Belgií jednoznačně 3:0 na sety a jsou jediným neporaženým týmem ve skupině C. Zkomplikovali si závěr úvodní sady, kterou přesto vyhráli 26:24, ale v další dvou setech už dovolili soupeři jen 16 a 12 bodů. S plným bodovým ziskem vedou skupinu a udělali významný krok k postupu do Final Four.

Trenér Jiří Novák poslal do zápasu stejnou základní sestavu jako ve středečním vítězném utkání v Estonsku. Jeho svěřenci si v prvním setu vypracovali až pětibodový náskok a do koncovky šli s pohodlným vedením 20:16. Pak se Belgičané vzchopili a srovnali na 23:23. Setboly ale měli jen Češi a druhý proměnili, takže zvítězili 26:24. "I když jsme pořád vedli, tak jsme byli trochu netrpěliví. Nechtěli jsme akceptovat dospělý volejbal, respektive volejbal, který hrajou mužstva na vrcholové úrovni. Byli jsme netrpěliví, dělali jsme zbytečné chyby," hodnotil v tiskové zprávě úvodní sadu trenér Novák.

Ve druhé sadě byli čeští volejbalisté od začátku o několik bodů vepředu a ve střední části odskočili až na sedm bodů. Díky úspěšné obraně na síti po podání kapitána Adama Zajíčka vedli před závěrečnou pasáží sady dokonce 20:13. Tentokrát žádné drama nedopustili a vyhráli 25:16.

Rozdíl byl v této fázi zápasu na bloku i v útoku. Český tým zapsal ve druhé sadě pět bodových bloků, zatímco soupeř jen jeden.V útoku byli domácí výrazně úspěšnější. Univerzál Patrik Indra bodoval ze všech sedmi nahrávek, které ve druhé sadě dostal.

Do třetího setu vstoupili Češi raketově. Při Zajíčkově podání si Belgičané dlouho nedokázali připravit útok, otočili až na devátý pokus za stavu 9:2. Rozjetý domácí tým nezastavoval, na začátku druhé poloviny setu vedl 17:7. Nakonec třetí sada skončila třináctibodovým rozdílem a po 79 minutách se mohla zhruba tisícovka fanoušků ve sportovní hale Klimeška radovat z výhry.

Nejproduktivnějším hráčem českého výběru byl sedmnáctibodový univerzál Indra. Zdatně mu sekundoval smečař Jan Galabov, který zapsal 15 bodů. Trenér české reprezentace celkově hodnotil zápas pozitivně. "Po tom prvním setu se to trochu uklidnilo, začali jsme si vytvářet tlak a Belgičani ztratili půdu pod nohama," řekl.

Projevila se nezkušenost hostů. "Od začátku jsme diktovali tempo zápasu, bylo jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Věděli jsme, že Belgičani jsou mladí nevyzrálí kluci, kteří si toho dospělého volejbalu ještě moc neužili, takže bylo jenom na nás, jestli je budeme držet pod sebou, nebo jim dáme čuchnout," řekl blokař Zajíček.

Další zápas v Evropské lize čeká české volejbalisty ve středu večer v Lotyšsku, které po úvodní porážce s Belgií nestačilo dnes doma ani na Estonsko a podlehlo 2:3.

Evropská liga volejbalistů v Kutné Hoře:

Skupina C - 2. kolo:

ČR - Belgie 3:0 (24, 16, 12)

Rozhodčí: Porvazník (SR), Grabovský. Čas: 79 min. Diváci: 1050.

Sestava a body ČR: Licek 5, Zajíček 5, Indra 17, Galabov 15, Polák 5, Janouch 2, libero Moník - Šulista, Šotola 2, Bartůněk, Čech 1, Trojanowicz.

Nejvíce bodů Belgie: Dermaux 10, Desmet 8, Reggers 7.

Lotyšsko - Estonsko 2:3 (24, -26, -19, 23, -12).

Tabulka:

1. ČR 2 2 0 6:1 176:137 6 2. Belgie 2 1 1 3:3 129:133 3 3. Estonsko 2 1 1 4:5 200:208 2 4. Lotyšsko 2 0 2 2:6 165:192 1