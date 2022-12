Volejbalisté si v EL zopakují souboje s Estonci, ženy se Slovenkami i Rumunkami

Lucemburk - Čeští volejbalisté se při obhajobě prvenství v Evropské lize utkají v základní skupině příštího ročníku s Finskem, Slovenskem a Estonskem. Ženy, které v letošním finále podlehly Francii, narazí na Rumunsko a Slovensko. Složení skupin odrážející pořadí v kontinentálním žebříčku zveřejnila evropská federace CEV na svém webu. O postup do Final Four se bude hrát na přelomu května a června, oběma výběrům soutěž poslouží jako příprava na mistrovství Evropy na přelomu srpna a září.

Mužská reprezentaci v červnu ovládla Evropskou ligu po 18 letech a čekají ji opět souboje s Estonci, kteří trofej získali v letech 2016 a 2018. Český tým oba letošní duely vyhrál - v Estonsku 3:1 a doma kontumačně, protože největší soupeř v boji o první místo ve skupině kvůli koronaviru nemohl nastoupit.

"Čekají nás dva 'noví' soupeři, se kterými jsme se dlouho v oficiálních zápasech nepotkali. Naopak s Estonci máme čerstvou zkušenost, protože jsme se s nimi letos v podstatě až do posledního zápasu rvali o první flek ve skupině," uvedl v tiskové zprávě svazu trenér Jiří Novák.

"Slováci budou moci nastoupit v nejsilnějším složení pod novým trenérem, protože po skončení Evropské ligy už nebudou v létě hrát mistrovství Evropy. Osobně si myslím, že Finové a Estonci budou příští rok velká neznámá, ale samozřejmě oba jsou to týmy, které pro nás představují velmi kvalitní přípravu právě s ohledem na následující evropský šampionát," uvedl Novák.

Svěřenky řeckého trenéra Jannise Athanasopulose si ve skupině zopakují federální derby, které letos dvakrát vyhrály 3:1. Přes Rumunky pak přešly v semifinále (3:2). "Byl bych radši, kdyby byly skupiny čtyřčlenné a měli jsme možnost zahrát si víc ostrých zápasů. Máme před sebou další náročný rok, čeká nás Evropská liga, mistrovství Evropy a ještě kvalifikace o olympijské hry," konstatoval Athanasopulos.

Formát soutěže zůstává stejný. Ve skupinách se utká každý s každým doma a venku. Vítězné týmy a nejlepší celek z druhého místa postoupí do Final Four a jeho finalisté si zajistí účast v Challenger Cupu, který je kvalifikací elitní Ligy národů. Poslední týmy z jednotlivých skupin sestoupí z takzvané zlaté Evropské ligy do nižší stříbrné.

"Chtěli bychom, aby naše reprezentační výběry (v základní části) znovu sehrály v České republice dva dvojzápasy plus samozřejmě muži svůj třetí duel v základní skupině. O konkrétních destinacích teprve budeme jednat," řekl manažer reprezentačních družstev Miloslav Javůrek.

Složení skupin zlaté Evropské ligy 2023: Muži: Skupina A: Turecko, Portugalsko, Rumunsko, Dánsko. Skupina B: Ukrajina, Belgie, Chorvatsko, Severní Makedonie. Skupina C: Finsko, Česko, Slovensko, Estonsko. Ženy: Skupina A: Belgie, Bosna a Hercegovina, Švédsko. Skupina B: Česko, Slovensko, Rumunsko. Skupina C: Francie, Ukrajina, Maďarsko.