Volejbalisté si mohou proti Belgii zajistit postup do Final Four Evropské ligy

Kortrijk (Belgie)/Praha - Čeští volejbalisté si mohou ve středu zajistit postup na finálový turnaj Evropské ligy. První místo ve skupině C jim zajistí úspěch v zápase v Belgii. Pokud by v Kortrijku naplno bodovali stejně jako v předchozích čtyřech duelech, ani případná prohra v závěrečném zápase s Estonskem by je z prvního místa ve skupině nesesadila. Na domácí palubovce vyhráli Češi nad Belgií 3:0 na sety.

Trenér Jiří Novák se bude muset pro zbytek soutěže obejít bez nahrávače Jakuba Janoucha, který chyběl už v sobotním duelu s Lotyšskem. "Kuba slíbil, že s námi odjede polovinu zlaté Evropské ligy a pak si z rodinných důvodů dá volno. To znamená, že nejde ani o zranění ani o ztrátu výkonnosti, ale byli jsme takto domluveni dopředu," upřesnil na svazovém webu reprezentační trenér.

V domácím zápase s Lotyšskem se mu navzdory výhře výkon mužstva nelíbil. "Chyběl nám zabijácký instinkt, hlavně na obraně musíme být důslednější a agresivnější. Místo abychom Lotyše dorazili, nechali jsme je doufat v lepší výsledek," řekl.

Zvýšit hlas musel na kurtu také kapitán Adam Zajíček. Ten už to hodil za hlavu. "Máme zase prostor k práci, po dni volna potrénujeme před Belgií a věřím, že podobné výpadky se už nebudou opakovat. Musíme zlepšit souhru s nahrávači a nenechat si postup utéct mezi prsty. Estonsko neřeším, teď je před námi Belgie," řekl reprezentační blokař.

Zápas Česka v Belgii začne ve středu ve 20:30 a přímým přenosem ho bude vysílat stanice ČT sport. Účast ve Final Four zlaté Evropské ligy, které se uskuteční 18. a 19. června, otevírá šanci na další postup. Oba finalisté se dostanou do Challenger Cupu, jehož vítěz postoupí do Ligy národů. To je soutěž pro šestnáct elitních reprezentačních týmů, která v roce 2018 nahradila Světovou ligu.