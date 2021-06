Volejbalisté prohráli v Evropské lize i s Portugalskem

Minsk - Čeští volejbalisté prohráli v Evropské lize potřetí v řadě a víceméně přišli o šanci postoupit do Final Four. Po porážkách 1:3 s Tureckem a Běloruskem nestačili na Portugalsko, kterému podlehli 2:3 po setech 25:20, 25:27, 37:39, 25:22, 12:15. Za pětisetovou prohru si alespoň připsali první bod do skupiny C. Druhý turnaj se koná příští týden v Portugalsku.

Portugalci se blýskli tradičně výbornou obranou v poli a nad sítí volejbalisty zasypal 25 body univerzál Marco Ferreira. V prvním setu dostali v základu šanci blokař Vojtěch Patočka a libero Milan Moník a zásluhou smečařů Lukáše Vašiny a Jana Galabova měli Češi navrch.

Druhý set ale ve vyrovnané koncovce ztratili. "Škoda, že jsme si nechali Portugalce rozehrát a museli s nimi bojovat ve zbývajícím průběhu. Děláme zbytečné chyby, hrajeme ve vlnách. Na to bychom se měli mezi turnaji zaměřit a zlepšit," řekl kapitán a nahrávač Jakub Janouch.

Velkou bitvu přinesla třetí sada. V jejím závěru měli volejbalisté osm setbolů, ale soupeř dokázal pokaždé úspěšně ztrátu dohnat, převážně díky Ferreirovi. Nakonec Češi set ztratili poměrem 37:39. Ve čtvrtém setu ale uspěli a vynutili si tie-break, v kterém více chybovali.

"Je to samozřejmě zklamání, předsevzali jsme si lepší výsledky. Hráli jsme upracovaně, není nikdo, kdo by to vzal na sebe. Každopádně do Portugalska pojedeme s tím, že chceme odčinit tento turnaj a vylepšit celkový dojem," uvedl libero Daniel Pfeffer v tiskové zprávě.

Evropská liga volejbalistů v Minsku - skupina C:

ČR - Portugalsko 2:3 (20, -25, -37, 22, -12)

Rozhodčí: Asipčik, Vajcjachovič (oba Běl.). Čas: 149 min. Diváci: 300.

Sestava a body ČR: Vašina 24, Patočka 8, Hadrava 14, Galabov 20, Sedláček 10, Janouch 2, libero Moník - A. Bartoš 4, Bartůněk, Indra 10, Michálek, Polák 2. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Portugalska: Ferreira 25, Alves 14.

Bělorusko - Turecko 0:3 (-21, -20, -16)

Tabulka:

1. Turecko 3 3 0 9:1 9 2. Bělorusko 2 1 1 3:4 3 3. Potugalsko 2 1 1 3:5 2 4. Česko 3 0 3 4:9 1