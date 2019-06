Volejbalisté prohráli na Ukrajině a v Evropské lize nepostoupí

Záporoží/Humenné (Slovensko) - Čeští volejbalisté v předposledním pátém kole Evropské ligy prohráli na Ukrajině 0:3 a do Final Four se neprobojovali. Ve skupině C naopak klesli na třetí místo. Blízko účasti na závěrečném turnaji, na němž bude ve hře i postup do Ligy národů, je Bělorusko.

Tým pod vedením Michala Nekoly v sobotu doma v Jindřichově Hradci přehrál Bělorusy 3:1 a udržel si šanci na Final Four, jenže z Ukrajiny se vrací bez bodu. Češi si nedokázali vytvořit potřebný tlak servisem a po dvou shodných setech 20:25 skončili s debaklem 13:25. Poprvé letos neuhráli ani jeden set.

Právě s Ukrajinou přitom reprezentanti v září zahájí evropský šampionát, skupinu odehrají v Rotterdamu. V domácím vzájemném duelu v rámci EL před dvěma týdny v Brně zvítězili po velkém obratu 3:2.

Bělorusové, kteří v sobotu od Čechů utrpěli jedinou porážku v soutěži, dnes získali tři body za třísetové vítězství ve Finsku a před posledním kolem mají k dobru dva body na Ukrajince. Na jejich půdě o jediné postupové místo budou v sobotu bojovat. Česká reprezentace se rozloučí se soutěží ve Finsku.

V minulém ročníku Evropské ligy čeští volejbalisté v nejvyšší, takzvané zlaté kategorii, získali stříbro. V domácím finále v Karlových Varech tehdy nestačili na Estonsko.

Evropská liga volejbalistů v Záporoží - skupina C:

Ukrajina - ČR 3:0 (20, 20, 13)

Rozhodčí: Geldofová (Niz.), Skibickij (Ukr.). Čas: 68 min. Diváci 480.

Sestava a body ČR: A. Bartoš 1, Zajíček 5, Finger 14, Galabov 12, Patočka 4, Janouch, libera Pfeffer a Kopáček - J. Hadrava, Janků 1, Sobotka 3, Srb. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Ukrajiny: Jereščenko 16, Vijeckij 15.

Finsko - Bělorusko 0:3 (-22, -23, -20).

Tabulka:

1. Bělorusko 5 4 0 0 1 13:5 12 2. Ukrajina 5 3 0 1 1 12:7 10 3. ČR 5 2 1 0 2 10:10 8 4. Finsko 5 0 0 0 5 2:15 0