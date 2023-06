Volejbalisté prohráli 0:3 v Estonsku a poprvé v Evropské lize neuspěli

Tartu (Estonsko) - Čeští volejbalisté utrpěli ve čtvrtém utkání v Evropské lize první porážku. V Tartu podlehli domácímu Estonsku 0:3 po setech 15:25, 24:26 a 21:25. Přesto svěřenci trenéra Jiřího Nováka dál vedou tabulku skupiny C. V předposledním kole je čeká ve středu zápas proti Finsku v Tampere.

Kouč Novák otestoval v zápase mladé nahrávače Jiřího Srba a Šimona Bryknara, kteří dostali šanci poprvé. Vyrovnaný průběh měl jen druhý set, v němž měli čeští volejbalisté setbol, který však neproměnili.

"Moc se nám toho dnes nepovedlo. Na druhou stranu si prostě musíme projít takovými testy," uvedl trenér Novák v tiskové zprávě. "Nejsem si jistý, jestli jsme byli dobře mentálně připraveni na takový souboj a byli jsme připraveni mladým nahrávačům pomoct. V prvním setu jsme neustáli příjem a bylo těžké z toho následně útočit. Od druhého setu jsme zvýšili agresivitu, ale podle mě jí bylo málo. Báli jsme se hrát a převzít otěže zápasu do vlastních rukou," konstatoval.

Nejlepším hráčem zápasu byl s 15 body smečař Martti Juhkami, který strávil uplynulou sezonu v dresu Karlovarska. O bod méně zaznamenal Valentin Kordas. V českém týmu byl nejproduktivnější autor 11 bodů Patrik Indra.

"Do Estonska jsme přijeli vyhrát. Chtěli jsme zahrát dobrý volejbal a udržet si naděje na postup do Final Four. Estonci dobře podávali, lépe řešili bodové balóny, na které jsme si v poli moc nesáhli," uvedl smečař Lukáš Vašina. "Musíme prohru hodit za hlavu, protože jsou před námi další dva zápasy ve Finsku a na Slovensku, na které se musíme dobře naladit a připravit. Protože ty dva zápasy budou pro nás klíčové v boji o Final Four," dodal.

Evropská liga volejbalistů - skupina C:

Estonsko - Česko 3:0 (15, 24, 21)

Rozhodčí: Luts (Belg.), Strandson (Est.). Čas: 81 min. Diváci: 768.

Sestava a body Česka: Srb, Licek 10, Špulák 3, Indra 11, Benda, Zajíček 3, libero Pfeffer - Bryknar 1, Šotola 4, Vašina 7, Polák 2, libero Moník. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Estonska: Juhkami 15, Kordas 14, Aganits 11.

Slovensko - Finsko 3:0 (23, 16, 22).

Tabulka:

1. Česko 4 3 1 9:7 362:346 8 2. Estonsko 4 2 2 7:6 278:291 6 3. Finsko 4 2 2 8:8 358:330 6 4. Slovensko 4 1 3 6:9 317:348 4