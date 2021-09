Volejbalisté porazili olympijské vítěze Francouze a jsou ve čtvrtfinále ME

Ostrava - Čeští volejbalisté postoupili do čtvrtfinále mistrovství Evropy, s pomocí publika v Ostravě šokovali Francii a nedávné olympijské vítěze z Tokia porazili 3:0 po setech 25:22, 25:19 a 34:32. Ve středečním boji o semifinále se svěřenci Jiřího Nováka utkají s úřadujícími vicemistry Evropy Slovinci, které porazili 3:1 ve svém zahajovacím utkání turnaje.

Češi jsou ve čtvrtfinále evropského šampionátu po čtyřech letech a znovu po osmifinálové výhře nad Francií. V roce 2017 porazili v Katovicích tehdejší obhájce titulu 3:1.

"Pořád jsem kluky tlačil, ať jsou odvážný, ať se z toho v uvozovkách neposerou a zůstanou jaký jsou. Ustáli to bravurně," řekl Novák novinářům. "Zase to byl agresivní výkon, byly tam skvělý individuální výkony, ale vytáhla nás nakonec zase týmovost. Dostali jsme soupeře pod tlak, kterému možná v dosavadních zápasech nečelil, a nenechali je úplně nadechnout."

"Porazit olympijské vítěze to se nestává každý den. V tom zápase jsme neměli co ztratit a to se ukázalo jako naše výhoda. A hráli jsme skoro bezchybně," řekl nahrávač Bartůněk.

Češi zaskočili Francouze nástupem, Galabov dvakrát nachytal na příjmu hvězdného smečaře Ngapetha. Po úspěšném bloku Poláka domácí nadchli obecenstvo vedením 4:0 a už před sebe v sadě soupeře nepustili. Nadšený a odvážný výkon podpořený výborným servisem i pěti bloky přinesl vedení až 18:11. Ten se sice ztenčoval až na rozdíl bodu (21:20), ale poslední slovo měl díky bloku hráč z francouzské ligy Adam Bartoš, který přišel v závěru na palubovku za Galabova.

Smečař Bartoš pokračoval na palubovce i ve druhém setu a v útoku se po pestré nahrávce Bartůňka dařilo univerzálovi Hadravovi, který ostře útočil a skvěle podával. Celkově podáním volejbalisté rozvrátili jindy precizní obranu Francie a převážně eliminovali jejich útok středem. Hráli tvrdě i chytře a kouč Novák motal soupeřům hlavu střídáními. V koncovce poslal na podání Licka, který připravil setbol a zaskočení Francouzi sadu ukončili podáním do sítě.

Ve třetím setu domácí prohrávali o tři body 7:10, ale Bartoš skvělým servisem nutil Francii chybovat v útoku a Češi otočili na 12:11. Za stavu 22:24 volejbalisté odvrátili dva setboly, druhý díky podání Licka a po Zajíčkově bloku měli první mečbol. Francouzi ale dokázali odvrátit další tři české možnosti duel ukončit. Při pátém mečbolu měli za stavu 29:28 velkou šanci, ale nedorozumění v poli je připravilo o možnost útoku.

K šestému mečbolu pomohlo video a po smeči do autu Francie se Češi už radovali z postupu, ale video na druhé straně odhalilo kontakt Bartůňka se sítí. "Upřímně jsem ji necítil, takže jsem nemohl nic přiznat, ale očividně byla," řekl Bartůněk. A pokračovalo se. Následoval sedmý a osmý mečbol. Posledním byl ten devátý, při kterém uspěl na bloku Zajíček.

Hala explodovala nadšením a s volejbalisty oslavovala postup. "Diváci byli našim sedmým hráčem a mají na tom velkou zásluhu," děkoval čtyřem tisícovkám fanoušků kouč Novák. "Publikum bylo neskutečné. Chtěli jim splatit důvěru, kterou nám dávalo celou základní skupinu. Takový výkon si z naší strany zaslouží," přidal Zajíček.

Volejbalisté vyhráli na letošní mistrovství Evropy třetí zápas a více než dvakrát dokázali na jednom turnaji ME uspět poprvé po 20 letech. Naposledy to dokázali právě v Ostravě, kde v roce 2001 nakonec skončili čtvrtí.

ČR - Francie 3:0 (22, 19, 32)

Rozhodčí: Aro (Fin.), Porvazník (SR). Čas: 92 min. Diváci: 3896.

Sestava a body ČR: Galabov 3, Zajíček 6, Hadrava 18, Vašina 15, Polák 9, Bartůněk, libero Moník - Finger 1, Janouch, A. Bartoš 6, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Francie: Patry 20, Ngapeth 12.