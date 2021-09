Volejbalisté nestačili na domácím mistrovství Evropy na Bělorusko

Ostrava - Čeští volejbalisté nenavázali na mistrovství Evropy na zahajovací výhru nad Slovinskem a ve druhém utkání v Ostravě prohráli. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka podlehli Bělorusku 1:3 po setech 20:25, 25:19, 21:25 a 19:25.

V neděli zakončí volejbalisté úvodní sérii utkání s Bulharskem. Po dni volna narazí na Černou Horu a ve čtvrtek na Itálii. Ze šestičlenné skupiny B postoupí čtyři týmy do osmifinále.

"Dobré týmy dobré výkony opakují, my to máme bohužel nahoru dolů. Měli jsme problém s přihrávkou hlavně plachtícího servisu, tudíž jsme útočili do plných. Nebyli jsme tak inteligentní jako o den dříve," konstatoval kouč Novák.

Češi začali rozpačitě, nedařila se přihrávka a jen záblesky připomínali páteční skvělý výkon. Jen jednou v utkání vedli - 9:7, ale rychle o náskok přišli. Nepomohlo ani střídání, příchod nahrávače Bartůňka s univerzálem Fingerem a úvodní set ztratili rozdílem pěti bodů.

Ještě na začátku druhého setu to volejbalistům dřelo, ale ze stavu 1:3 se rychle dostali. Zlepšili servis, což esem podpořil Galabov, a dařilo se Vašinovi. Dvaadvacetiletý smečař dvakrát otřel míč o prsty Bělorusů, zvyšoval na 17:11 a kouč Novák měl důvod k radosti a ze zisku setu.

Po celé utkání se však nedařilo českým univerzálům, jak by bylo třeba. "Nedokázal jsem se bohužel prosadit. Chyběla nám uvolněnost jako proti Slovincům," řekl Hadrava, kterého od třetího setu definitivně na palubovce nahradil Finger.

Ve třetím a čtvrtém setu se ale opakoval obrázek z první sady. Volejbalistům se nedařilo ani v obraně, chyběla jim jiskra a pořád byli o krok za soupeřem. Trenér se snažil točit sestavou, ale nic nepomáhalo. Bělorusové minimálně chybovali a domácí tým přehráli.

Mistrovství Evropy volejbalistů:

Skupina A (Krakov):

Belgie - Řecko 3:0 (16, 22, 22),

20:30 Srbsko - Polsko.

Tabulka:

1. Srbsko 2 2 0 0 0 6:1 174:146 6 2. Belgie 3 1 0 1 1 6:6 259:259 4 3. Polsko 1 1 0 0 0 3:1 97:76 3 4. Portugalsko 2 0 1 0 1 4:5 179:205 2 5. Ukrajina 2 0 1 0 1 3:5 180:177 2 6. Řecko 2 0 0 1 1 2:6 159:185 1

Skupina B (Ostrava):

ČR - Bělorusko 1:3 (-20, 19, -21, -19), Černá Hora - Slovinsko 0:3 (-17, -16, -16).

Tabulka:

1. Itálie 1 1 0 0 0 3:0 75:45 3 2. Bulharsko 1 1 0 0 0 3:0 77:64 3 3. Slovinsko 2 1 0 0 1 4:3 161:143 3 4. ČR 2 1 0 0 1 4:4 179:180 3 5. Bělorusko 2 1 0 0 1 3:4 139:160 3 6. Černá Hora 2 0 0 0 2 0:6 113:152 0

Skupina C (Tampere):

Španělsko - Finsko 0:3 (-19, -20, -18), Nizozemsko - Rusko 2:3 (-13, 19, -21, 21, -13).

Tabulka:

1. Nizozemsko 3 2 0 1 0 8:3 248:234 7 2. Finsko 2 2 0 0 0 6:1 174:140 6 3. Turecko 2 2 0 0 0 6:2 201:187 6 4. Rusko 2 0 1 0 1 4:5 197:192 2 5. Severní Makedonie 2 0 0 0 2 1:6 143:174 0 6. Španělsko 3 0 0 0 3 1:9 221:257 0

Skupina D (Tallinn):

Slovensko - Estonsko 2:3 (25, 22, -18, -14, -13), Chorvatsko - Lotyšsko 3:2 (-28, 20, -23, 29, 11).

Tabulka:

1. Lotyšsko 2 1 0 1 0 5:4 206:213 4 2. Německo 1 1 0 0 0 3:0 75:52 3 3. Francie 1 1 0 0 0 3:0 75:61 3 4. Estonsko 2 0 1 0 1 4:5 203:188 2 5. Chorvatsko 2 0 1 0 1 3:5 174:190 2 6. Slovensko 2 0 0 1 1 2:6 158:187 1