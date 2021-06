Volejbalisté na závěr Evropské ligy prohráli s Tureckem 1:3

Santo Tirso (Portugalsko) - Čeští volejbalisté se rozloučili s Evropskou ligou porážkou. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka nestačili na turnaji v Portugalsku na favorizované Turky, s již jistými vítězi skupiny C a obhájci trofeje prohráli 1:3 po setech 18:25, 14:25, 25:19 a 20:25.

Pro volejbalisty byla Evropská liga přípravou na zářijové mistrovství Evropy, jehož základní skupinu odehrají doma v Ostravě. Zároveň to byla první ostrá zkouška pod trenérem Novákem, který je koučem národního mužstva už od loňska, ale kvůli koronaviru se dlouho nic nehrálo.

V předchozích zápasech v Portugalsku dokázal český tým přehrát domácí i běloruskou reprezentaci. Po prvním turnaji měl ale na kontě tři porážky. "Měli jsme hodně špatný vstup do zápasu, pro mě až šokující po dvou vyhraných zápasech. Prostřídali jsme a našli sestavu, která konkurovala Turkům. Obrat jsme nezvládli kvůli několika chybám na konci čtvrtého setu," řekl kouč Novák v tiskové zprávě.

Volejbalisté dokázali zachránit třetí sadu, třebaže na jejím počátku prohrávali 1:4. Na šest bodových bloků ale v dalším setu nenavázali a Turci tak ovládli tabulku skupiny bez ztráty bodu a s impozantním skóre 18:2.

"Těžko se mi to hodnotí. Opět jsme sklouzli k takovému neučesanému volejbalu, padaly tam balóny, které nám v minulých zápasech nepadaly. Dva a půl setu Turci byli lepší, my se vrátili do zápasu, dělali míň chyb, ale nedotáhli to. Teď je před námi volno a druhá část s vrcholem v Ostravě," dodal kapitán Jan Hadrava, autor 18 bodů.

Evropská liga volejbalistů v Santo Tirso - 2. turnaj skupiny C:

ČR - Turecko 1:3 (-18, -14, 19, -20)

Rozhodčí: Lopes Pinto (Port.). Biegajlo (Brit.). Čas: 98 min.

Sestava a body ČR: Vašina 13, Patočka 2, Finger 5, Galabov 4, Sedláček 8, Bartůněk 1, libero Moník - Hadrava 18, Špulák, A. Bartoš, P. Bartoš 2, Michálek 5. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Turecka: A. Lagumdzija 22, Gülmezoglu 12.

Portugalsko - Bělorusko 2:3 (17, 22, -20, -20, -18).



Konečná tabulka:

1. Turecko 6 6 0 18:2 18 2. Bělorusko 6 3 3 10:14 7 3. ČR 6 2 4 11:13 7 4. Portugalsko 6 1 5 7:17 4